Oğuzhan Uğur’dan herkesi ağlatacak deprem paylaşımı. 'İnsan unutulmayanı nasıl hatırlasın?'

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin üzerinden 1 yıl geçti. Felaketin yaraları hâlâ sarılamazken hayatını kaybedenler için anma törenleri düzenlendi.

Babala TV’nin sahibi Oğuzhan Uğur, depremin yıldönümü için paylaştığı anma mesajında çarpıcı ifadeler kullandı. Uğur, depremin gerçekleştiği günün, çaresizliğin, haksızlığın, pişkinliğin, bencilliğin günü olduğunu söyledi.

Uğur, “Bir gram dahi hafifletebilme ihtimalim varsa yükünüzü, namus sözüdür, ömrüm yettiğince çabalayacağım” ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Uğur’un paylaşımından ilgili bölüm şöyle:

"Felaketin üzerinden tam bir yıl geçmiş. Yıl geçmiş demek manasız geliyor aslında, ne geçmiş efendim? Ben o tarihte kaldım mesela… Bugünü yaşayan beni tanımıyorum bile. Sadece depremin değil, çaresizliğin, haksızlığın, pişkinliğin, bencilliğin ve tam manasıyla gerçek kötülüğün de günüydü o gün. Başlasam yazmaya roman olur, olur ama okumanıza lüzum yok. Her sayfasını ezbere biliyorsunuz siz de. Susabilirsiniz ama bilmiyormuş gibi yapamazsınız.

Nasıl yaşayacağımızı bırakıp, nasıl ve ne şekilde öleceğimizi düşünür olduk o gün. Artık hiçbirimiz eskisi gibi değiliz, kıyas kabul etmez ama 11 değil, 81 il hasar aldık o gün. Hatırlatmak için iki kelam et dediler…

İnsan unutulmayanı nasıl hatırlatsın? Geçmeyeni nasıl ansın? Deprem benim dünümde değil maalesef…

Yaşananlara çaresiz bugünümde. Benim de başıma gelir mi korkusuyla yarınımda. O yüzden süslü cümlelerle edebiyat parçalayacak halim yok bu gece.

O insanların gözyaşı kurumadan, her biri sıcak yuvasına, işine, aşına kavuşmadan olmaz. Hukuk önünde hakkını arayan, yitirdiği canların hesabını soranların içi soğumadan olmaz.

Yıl geçmiş… Ne geçmiş efendim? Üç ay olmadı daha göçük altından cenaze çıkalı…

Hayatını kaybedenlere rahmet, geride kalanlara sabır diliyorum. Bir gram dahi hafifletebilme ihtimalim varsa yükünüzü, namus sözüdür, ömrüm yettiğince çabalayacağım. Bu amaçta yalnız olmadığımın da farkındayım."