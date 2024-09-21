Okan Buruk, 4. Fenerbahçe derbi galibiyetini kazandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Okan Buruk, 4. Fenerbahçe derbi galibiyetini kazandı

Okan Buruk, Galatasaray'ın başında çıktığı 6 Fenerbahçe maçının 4'ünden galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında Fenerbahçe’ye karşı 6. derbisini oynadı ve 4. galibiyetini kazandı.

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray, Ülker Stadyumu’nda karşı karşıya geldiği Fenerbahçe’yi 3-1’lik skorla yendi. Teknik Direktör Okan Buruk, bu maçla birlikte sarı-kırmızılıların başında 6. kez sarı-lacivertlilere karşı oynadı.

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Buruk’lu Galatasaray, Fenerbahçe’ye karşı 1’i hükmen olmak üzere toplam 4 galibiyet elde ederken, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılıların teknik adamı ayrıca Kadıköy'de sarı-lacivertlileri de 2. kez mağlup etti.

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