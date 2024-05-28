Okan Buruk Acun Ilıcalı'yı mahvetti

Trendyol Süper Lig’de son hafta müsabakasında Galatasaray Konyaspor karşısında 3-1 galip geldi.

24. ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETTİ

Bu galibiyet ile birlikte 102 puana ulaşan sarı-kırmızılılar Süper Lig’deki 24. Şampiyonluğunu ilan etti.

Karşılaşmada son düdüğün çalmasının ardından yurdun 4 bir yanında başlayan kutlamalar Florya Metin Oktay Tesisleri’nde son buldu.

Binlerce taraftarın katıldığı kutlamalar sırasında teknik direktör Okan Buruk’un bir görüntüsü bomba gibi düştü.

FENERBAHÇE'YE KÜFÜRLÜ GÖNDERMEDE BULUNDU

Taraftarların "Şinanay da yavrum şina şina nay A... s... G.Saray" tezahüratlarına katılan Okan Buruk Fenerbahçe’ye küfürlü göndermede bulundu.

ACUN ILICALI'NIN OKAN BURUK SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Okan Buruk’un bu sözleri Fenerbahçelilerden büyük tepki toplarken Acun Ilıcalı’nın Okan Buruk hakkında sözleri gündem oldu.

Bir Youtube programında Okan Buruk hakkında konuşan Acun Ilıcalı, “Okan Buruk kalbinin güzelliği konusunda benim futbol dünyasında tanıdığım 2-3 insandan biri. İnsanların derdini dert edinmesi, gerçek bir dost” demişti.

FENERBAHÇE TARAFTARI ACUN'A YÜKLENDİ

Acun Ilıcalı’nın bu sözlerini paylaşan taraftarlar bu seçimde Ali Koç’un yönetim kurulu listesinde yer alan Acun Ilıcalı’yı eleştirdi.