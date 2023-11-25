Okan Buruk Alanya maçında üzüldüğü tek konuyu açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımının performansından çok memnun olduğunu belirtirken, sakatlanan Sanchez'in durumundan endişe ettiğini dile getirdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Okan Buruk Alanya maçında üzüldüğü tek konuyu açıkladı

Alanyspor karşısında harika bir performans sergileyen Galatasaray 4-0 gibi net bir skorla kazandı.

Maçın ardından teknik direktör Okan Buruk hem mutlu hem de endişeliydi.

MAÇI CİDDİ ŞEKİLDE BİTİRDİK
Başarılı çalıştırıcı, "Topa sahip olmak ve topun bizde kalması sevindirici. Bunu maçın başından sonuna kadar yaptık. Konsantrasyon, sahaya yayılma mükemmeldi... Ceza sahasında topla buluşma, yarattığımız gol beklentisi, attığımız 4 gol... Birçok pozisyonu da atabilirdik. Maçı ciddi şekilde bitirdik. Taraftarla birlikte bu maçı güzel bitirdik. Bize yakışan bir oyun oldu. Skor ve oyuncuların performansı olarak mutluyum" diye konuştu.

İNŞALLAH ÖNEMLİ BİR ŞEYİ YOKTUR
Okan Buruk maçta kendisini tek üzen şeyi de açıkladı: "Skoru alsak bile ciddiyetimizle maçı aldık. Sonlandırmadaki problemleri bugün biraz kırdık. Kadrodaki değişiklikler olumlu yanıt verdi. Günün tek üzücü yanı Davinson Sanchez'in ayağında ağrı oldu. İnşallah önemli bir şeyi yoktur ve bir sonraki maça yetişir."

UZUN ZAMANDIR BU MAÇI BEKLİYORLAR
Buruk sözlerini Manchester United maçı ile ilgili görüşlerini açıklayarak tamamladı: "Manchester United maçını kazanarak, avantaj yakalarız. Avrupa'yı garantiliyoruz ve son maç öncesi büyük bir avantaj oluyor. Kazanmayı isteyeceğiz ama kazanamasak bile, her şey son maça kalacak. Bu maç bizin için büyük fırsat. Deplasmanda kazandık, psikolojik olarak bu bizim için avantaj, üstünlük. Biz çok heyecanlıyız. Taraftarımız heyecanlı. Uzun zamandır bu maçı bekliyorlar. Aynı oyunu ortaya koymalıyız. Bayern Münih maçı, Alanyaspor maçı, Manchester United maçı fark etmiyor. Hedefimiz kazanmak."

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