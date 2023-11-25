Galatasaray'ın şov gecesi. Hiçbir yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar ve görüntülerle

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Galatasaray-Alanyaspor maçının hiçbir yerde olmayan fotoğrafları...
Fotoğraflar: Adem Kabayel / YENİÇAĞ
Fotoğraflar: Selahattin Ekrekli / YENİÇAĞ
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u ağırladı.
Mücadeleyi 4-0 kazanan Cimbom, milli aranın ardından 3 puanı almış oldu.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri, 37'de Mauro Icardi, 45' ve 59'da Dries Mertens ve 70'de Wilfried Zaha attı.
Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip maç fazlasıyla 34 puanla liderliğe yükseldi.
İşte karşılaşmanın tüm fotoğrafları...