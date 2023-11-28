Galatasaray Manchester United'a hazır. Son idmanda an be an yaşananlar. Erden Timur sürprizi

Fotoğraf: Adem Kabayel / YENİÇAĞ

Video: Selahattin Ekrekli / YENİÇAĞ

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 5. haftasında yarın İngiliz temsilcisi Manchester United ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık tutuldu. Isınma hareketleri ve koşuyla başlayan antrenmanda iki gruba ayrılan futbolcular pas çalışması yaptı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Manchester United müsabakasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği bildirildi.

Sakatlığı bulunan Davinson Sanchez antrenmana katılmadı.

Sakatlığı nedeniyle Alanyaspor müsabakasında kadroya alınmayan Abdülkerim Bardakcı ise sahaya çıkarak kendini denedi. Abdülkerim'in Manchester United'a karşı oynayıp oynamayacağı maç saatinde netleşecek.

Kerem Aktürkoğlu'nun düşünceli hali dikkat çekti.

Eyüp Aydın ile Abdülkerim arasındaki şakalaşma gülüşmelere neden oldu.

Antrenman öncesinde Erden Timur, Okan Buruk ve kulüp doktoru Yener İnce ile birlikte bir süre sohbet etti.

Çalışmayı Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da izledi.