Galatasaray'da Mertens'in gecesi. Ne durdu ne durdurulabildi. Sedat Kaya yazdı

Ne haftaydı ama.

Milli takımımızın mutluluğunu tam yaşayamadan kirli işlerle uğraştık.

Şike bahis iddiaları ayyuka çıktı. Kulüplerin, futbolcuların isimleri çarşaf çarşaf ortalığa yayıldı.

Bazı hakemlerin bazı kulüp başkanlarından talimat aldığı iddia edildi.

Bunca şaibeye rağmen futbol federasyonunun her zamanki gibi yine üç maymunu oynadığını gördük.

"Fatih Terim Fonu" adı altında bir dolandırıcılığa milyonlar kaptıran milli futbolcuların açgözlülüğe nasıl yenik düştüğüne tanık olduk. Rahmetli İslam Çupi'nin "Türkiye’de futbolcu aklı aut çizgisine kadar devam eder" sözü geldi aklımıza.

Bir de gerçekleri yazan gazetecinin, sözde spor yazarı, özde amigolar tarafından canlı yayında ölümle tehdit edildiği günlerden geçtik.

Neyse ki, haftasonu geldi ve nihayet futbola geri döndük.

Ne diyelim.

Buna da şükür!

Hatayspor yenilgisi ve milli maç arasından sonra Galatasaray'ın Alanyaspor karşısında lige nasıl bir dönüş yapacağı merak konusuydu.

Güle oynaya döndü.

Sadece maçı farklı kazanmakla kalmadı, uzun süredir sessiz kalan Mertens'i de kazandı.

Abdülkerim sakat, Ziyech yedek, Ndombele ilk onbirdeydi.

Karşısında tüm taktiğini "gol yememe" üzerine kurmuş, "gol atmayı" şansa ve tesadüfe bırakmış bir Alanyaspr vardı.

Galatasaray böyle bir rakip karşısında vites bile yükseltmedi.

İlk dakikadan itibaren üstünlüğü ele aldı, hızlı oynayarak baskıyı kurdu ve ısrarla gol aradı.

Özellikle kanatlardan iyi yüklendi.

Çok kolay ve çok sık pozisyona girdi.

Alanyaspor'un bu baskıya direnecek gücü yoktu. 8. dakikada İcardi'nin şutu direğe takılmasa teslim bayrağını erken çekecekti.

Böyle kalabalık savunma yapan takımları genelde yaratıcı futbolcular yıkar

Galatasaray'da o yaratıcı Mertens'di..

36.dakikada İcardi'nin attığı golde mükemmel pasıyla alkış aldı.

Ama asıl avuçları patlatan alkış kendi attığı goleydi.

45'te çaprazdan ve ceza alanı dışından topa öyle bir vurdu ki, meşin yuvarlak döne döne, süzüle süzüle Alanyaspor filelerini havalandırdı.

Bu gol tam bir Mertens klasiğiydi.

Belçikalı yıldız bunlarla da yetinmedi.

Ne durdu, ne durdurulabildi.

59. dakikada durumu 3-0 yapan golünde asist İcardi'ydi. Bu Galatasaray'ın attığı ilk golün benzeriydi ama roller değişmişti.

Bu sezon zaman zaman eski formundan uzak olmakla eleştirilen Mertens, bu geceki futbolu ve golleriyle geçen sezon ki futbolunu hatırlattı.

Oyunda kaldığı 73. Dakika boyunca çok doğru işler yaptı.

İki gol, bir asistle sahanın yıldızı oldu.

İcardi'nin tartışmasız kral olduğu bu takımda, prens bu geceki Mertens'dir.

Bu maç bir bakıma Galatasaray'ın golcülerinin maçıydı.

İcardi ve Mertens atar da Zaha durur mu?

Son haftaların golcüsü 63.dakikada Alanyaspor savunmasını göbekten deldi. Arka arkaya çalımlarını attı, köşeyi gördü ve sert vurdu: 4-0

Zaha golün dışında ilk yarıda sol kanatta çok iyi işler yaptı.

Bu sezon 2. kez onbirde oynayan Ndombele'nin pek varlık gösteremediği maçta Alanyaspor'u çok daha farklı bir yenilgiden direkler ve kaleci Ertuğrul kurtardı.

4-0'lık galibiyet Şampiyonlar Ligi öncesi Galatasaray'a doping oldu.

Peki ya Alanyaspor.

Öyle etkisizdi ki, sanıyorum Galatasaray'ın bu sezon en çok gol pozisyonuna girdiği maç bu karşılaşmadır.

Alanyaspor'un bu oyunla ligde tutunması zor.

Sezon başı Brezilya'da şikeden hüküm yemiş bir futbolcuyu bile bile milyon dolarlara transfer edip hiç oynatamayan Alanyaspor yönetimi eseriyle iftihar edebilir!