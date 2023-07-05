Okan Buruk takımdaki yaprak dökümünü açıkladı: Devam etmeyeceğimiz oyuncular var

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Hull City ile oynanan hazırlık maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Mağlubiyeti değerlendiren Buruk, takımda ayrılıkların yaşanacağının da sinyalini verdi.

Okan Buruk takımdaki yaprak dökümünü açıkladı: Devam etmeyeceğimiz oyuncular var

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hull City'e 4-3 mağlup oldukları hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde;

-İkinci yarı genç oyuncularımıza şans verdik, bazıları kullandı bazıları kullanamadı ama önlerinde çok zaman var. Sonucu çok düşünmeden hareket ediyoruz.

-Hazırlık maçı bizim için bir ölçü. Devam etmeyeceğimiz oyuncularımız var. Burada çalışmalarına devam edecekler. Bunu yarın, öbür gün belirleyeceğiz.

-Hazırlık maçı bizim için bir ölçü. Devam etmeyeceğimiz oyuncularımız var. Burada çalışmalarına devam edecekler. Bunu yarın, öbür gün belirleyeceğiz. İkinci yarı genç oyuncularımıza şans verdik, bazıları kullandı bazıları kullanamadı ama önlerinde çok zaman var. Sonucu çok düşünmeden hareket ediyoruz ama bizim için asıl önemli olan ilk yarıdaki oyundu.

-Torreira'nın bugün ufak bir sakatlığı oldu. Yarın MR'ı çekilecek. İnşallah önemli bir şeyi yoktur. İlk yarıda darbe aldı. Yusuf Demir'in dün ayağında bir ağrı oldu. Bugünkü maçta oynayamayacağını söyledi. Onun kaderi, oynayacağı zaman sakatlık geçiriyor.

-Icardi konusu aynı şekilde devam ediyor. Genel olarak bunu söylüyoruz. Süreç devam ediyor. Ne kadar devam edecek bilmiyorum. Başkanımız, yönetim kurulumuz bu anlamda kesin kararlı. Erden Bey, önemli bir çalışma yürütüyor transferle ilgili. En kısa zamanda aramızda olmalarını istiyoruz. Bu süre uzadıkça, oyuncunun maça hazırlanması süresi de azalmış oluyor. Bununla ilgili büyük bir çaba var. İnşallah yeni transferlerimiz gelecek.

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