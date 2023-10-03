Okan Buruk tarihe geçmek için Old Trafford'da

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Manchester United karşısında galibiyet alarak Sarı Kırmızlılar adına tarihe geçmek istiyor.

Okan Buruk tarihe geçmek için Old Trafford'da

Editör: Fatma Demirkaya

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Manchester United maçına tarihe geçmek için çıkacak.

Tecrübeli çalıştırıcı, RAMS Başakşehir'i çalıştırdığı dönemde 2020-2021 sezonunda oynanan maçta İstanbul'da Manchester United'ı 2-1 mağlup etmişti.

Okan Buruk teknik direktörlük kariyerinde bu akşam 2. Manchester United zaferi için sahne alacak.

Öte yandan Okan Buruk bu akşamki maçı kazanarak Old Trafford'da galip gelen ilk Galatasaray teknik direktörü olarak da tarihe geçmek istiyor.

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