Okan Buruk: Tüylerim diken diken oluyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynayacakları Kopenhag maçı öncesi UEFA'nın resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Buruk, şunları söyledi:

"Galatasaray'da oynamaya 1991/92 sezonunda başladım ve daha sonraki yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçıma çıktım. Teknik direktör olarak hayalim, Galatasaray'a geldikten sonra ilk kez yurt içi şampiyonluğu kazanmaktı. Her zaman şampiyonluğu kazanacağımızı ve bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağımızı hayal etmiştik.

Şampiyonlar Ligi marşını duyunca tüylerim diken diken oluyor. Topun üzerindeki yıldızları görmek, bir antrenör olarak bile beni heyecanlandırıyor. Ve tabii ki maçların kalitesi de inanılmaz yüksek. Sahneler muhteşem. Hakemler muhteşem. Futbolcular muhteşem. 'Şampiyonlar Ligi' dediğimiz zaman bile bu bizi gerçekten heyecanlandırıyor.

Galatasaray'ın sadece Türkiye'de değil yurt dışında da çok sayıda taraftarı var. Bu açıdan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne çok yakışan bir marka. Bu tutkunun yanında tabi ki sabırsızlığımız da var, bir şeyi hemen istiyoruz. Türk futbolunda bizi zorlayan şeylerden biri de bu. Her şey çabuk olsun, her zaman kazanalım.

Futbol felsefem yine Galatasaray genlerimden geliyor. Futbolculuk yıllarımda 7 yurt içi şampiyonluk, 1 UEFA Kupası ve 1 Süper Kupa kazandım. Her zaman kazanmaya odaklandım ve kazanmasını bilen bir insan oldum."