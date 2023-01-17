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Okan Buruk'tan transfer açıklaması. Dünya çapında bir marka

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor maçından sonra konuştu

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 23:49
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Okan Buruk'tan flaş açıklama

Okan Buruk'tan transfer açıklaması. Dünya çapında bir marka
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'u 2-1 yenerek çeyrek finale kaldıkları maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Buruk, şunları söyledi:

- İstediğimiz galibiyeti aldık. 8 lig, 3 kupa galibiyeti. Bu çok önemli, çok değerli.

- Daha çok kazanacağımız maç var. İki kupayı da istiyorsak, bundan daha iyisini yapmamız lazım. Daha iyisini yapabilecek gücümüz var. Bu seriyi devam ettirmek istiyoruz. 

- Dünya çapında bir marka Galatasaray. Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımı. En çok yıldızı olan takımı. Yeni şampiyonluklar istiyoruz.

- (Uğur Çiftçi transferi ile ilgili soruya) Bakacağız, ihtiyacımız ne? Acele bir transfer yapacak durumda değiliz. Takıma katkı yapacak oyuncular alacağız.

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