Okan Buruk'tan flaş açıklama. İtiraf etti

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yönetime mesaj yollarken çok çarpıcı bir itirafta bulundu.

Okan Buruk'tan flaş açıklama. İtiraf etti

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hull City'e 4-3 yenildikleri maçı değerlendirirken flaş bir de itirafta bulundu.

Buruk, forvet bölgesinde eksik olduklarını belirterek yönetime "Bir an önce transferleri bekliyoruz" mesajını da gönderdi.

Buruk, şu ifadeleri kullandı:

"Bu süreç devam ediyor. Ne kadar daha devam edecek bilmiyorum ama başkanımız, yönetim kurulumuz bu anlamda kesin kararlı, Erdem Bey transferle ilgili bir çalışma yürütüyor. En kısa zamanda aramızda olmalarını istiyoruz. Ne kadar erken bize katılırlarsa çünkü bu süre uzadıkça, tatil süresi uzadıkça oyuncunun maça hazırlanma süresi de kısalmış oluyor. O süreyi kaybediyoruz. Şu anda buradaki oyuncular çok uzun tatil yapmadılar. Tatil süresi uzadıkça oyuncular fiziksel kayba uğrayacak. En kısa zamanda beklentimiz bu, benim beklentim bu, hepimizin beklentisi bu. Bununla ilgili büyük bir çaba var. Bence en önemli yanı bu çabanın sarf edilmesi.

En büyük belki burada yaşayacağımız sıkıntı bu dönem içerisinde. Sadece orada orijinal olarak Barış daha önce oynadı, ikili oynadı. Tek oynamaya alışkın değil ama bugün elinden geleni yapmaya çalıştı. Barış opsiyonumuz var. Barış’ı orada ikinci forvet olarak daha önce kullandık, bugün tek forvet olarak oynadı. Çok büyük sıkıntımız yok ama oyuncular geldikçe biz de daha mutlu olacağız. Psikolojik olarak da güçleneceğiz. Oyuncularımızı bekliyoruz.”

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