1 Nisan 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Okan Buruk'tan Dries Mertens açıklaması

Okan Buruk'tan Dries Mertens açıklaması

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Adana Demirspor mücadelesi öncesi açıklamalarda bulundu. Buruk, Mertens'in sakatlığı hakkında konuştu.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 20:27
Takip Et

Okan Buruk'tan flaş açıklamalar

Okan Buruk'tan Dries Mertens açıklaması
+
Aa
-

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Adana Demirspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

MERTENS HAKKINDA KONUŞTU
Dries Mertens'in sakatlıktan dönmesiyle ilgili konuşan Okan Buruk, "Dries Mertens uzun süre sonra döndü. Takımla idmanlara başladı. Çarşamba günü yaptığımız oyunda oynadı. Kaç dakika giderse, onu kullanmak istedik. O da oynamak istiyordu. Her oyuncu bizim için çok önemli. Mertens hücumda ve savunma geçişleri arasında önemli. Diğer oyuncularımız da istekli ve hazır. İnşallah istediğimiz sonuca ulaşırız." dedi.

"ANA HEDEFİMİZ KAZANMAK"
Milli aradan sonra ilk maçın zor olabileceğine vurgu yapan genç teknik adam, "Milli aradan sonraki maç zor olur. Fernando Muslera gitmedi, Lucas Torreira izin aldı. Sam Adekugbe uzun yolculuk yaptı. Stadımızı özlemişiz. Bu sene farklı bir sene, devamlı ara oldu. Ana hedefimiz kazanmak. Kazanmak için her şeyi bir kenara bırakacağız." ifadelerini kullandı.

"SEYİRCİMİZLE BİRLİKTE KENETLENECEĞİZ"
Taraftarlarla ilgili de açıklama yapan Okan Buruk, "İyi bir takıma karşı oynayacağız. Seyircimizle birlikte kenetleneceğiz. Stada gelirken biz onlara el sallıyorduk, onlar bize yumruklarını gösteriyordu. Fazlasıyla motiveler. Onlar da hazır, biz de sahada istediklerini vermek zorundayız." dedi.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿'Erdoğan size ne yaptı?' sözlerine çiftçiden müthiş cevap
1
﻿'Erdoğan size ne yaptı?' sözlerine çiftçiden müthiş cevap
﻿'Erdoğan size ne yaptı?' sözlerine çiftçiden müthiş cevap
﻿Abdülkerim Bardakcı'ya milli takımda kurulan tuzak. Şerafettin Tilki yazdı
2
﻿Abdülkerim Bardakcı'ya milli takımda kurulan tuzak. Şerafettin Tilki yazdı
﻿Abdülkerim Bardakcı'ya milli takımda kurulan tuzak. Şerafettin Tilki yazdı
﻿Derbinin hakemi Halil Umut Meler'le ilgili flaş iddia
3
﻿Derbinin hakemi Halil Umut Meler'le ilgili flaş iddia
﻿Derbinin hakemi Halil Umut Meler'le ilgili flaş iddia
﻿Açılım zamanının akil insanıydı. Kadir İnanır'dan milletvekilliği teklifine yanıt
4
﻿Açılım zamanının akil insanıydı. Kadir İnanır'dan milletvekilliği teklifine yanıt
﻿Açılım zamanının akil insanıydı. Kadir İnanır'dan milletvekilliği teklifine yanıt
﻿Alkole büyük zam 
5
﻿Alkole büyük zam 
﻿Alkole büyük zam 
﻿Uğur Dündar olayın perde arkasını açıkladı. Mehmet Şimşek, Kılıçdaroğlu'nun seçim videosunu önce beğenip sonra geri çekti
6
﻿Uğur Dündar olayın perde arkasını açıkladı. Mehmet Şimşek, Kılıçdaroğlu'nun seçim videosunu önce beğenip sonra geri çekti
﻿Uğur Dündar olayın perde arkasını açıkladı. Mehmet Şimşek, Kılıçdaroğlu'nun seçim videosunu önce beğenip sonra geri çekti
﻿Kılıçdaroğlu’ndan seccade özrü
7
﻿Kılıçdaroğlu’ndan seccade özrü
﻿Kılıçdaroğlu’ndan seccade özrü
﻿Napoli mi Milan mı? İtalya'da dev maç
﻿Napoli mi Milan mı? İtalya'da dev maç
﻿Napoli mi Milan mı? İtalya'da dev maç
﻿Okan Buruk'tan Dries Mertens açıklaması
﻿Okan Buruk'tan Dries Mertens açıklaması
﻿Okan Buruk'tan Dries Mertens açıklaması
﻿4 PKK'lı terörist teslim oldu
﻿4 PKK'lı terörist teslim oldu
﻿4 PKK'lı terörist teslim oldu
﻿Hollanda'da depozito dönemi başlıyor
﻿Hollanda'da depozito dönemi başlıyor
﻿Hollanda'da depozito dönemi başlıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.