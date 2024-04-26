Yüz ifadelerini taklit eden insansı robot gündem oldu

Son dönemlerde geliştirilen teknolojiler sayesinde robotlar insan benzeri davranışları ve yetenekleri taklit etmeye başladı. Bu kapsamda, yüz ifadelerini başarılı bir şekilde taklit eden bir insansı robot, büyük ilgi topladı.

Robot, insanların yüz ifadelerini algılayarak taklit etme yeteneğine sahip olarak geliştirildi. Özellikle duygusal ifadeleri doğru bir şekilde yansıtan robot, bu özelliğiyle dikkat çekiyor. Yapay zeka teknolojisi sayesinde sürekli olarak geliştirilen robot, insanlarla etkileşim kurma ve duygusal bağ kurma yeteneğine sahip olmasıyla da ön plana çıkıyor.

İnsansı robotun yüz ifadelerini taklit etme yeteneği, sosyal medyada ve teknoloji çevrelerinde büyük ilgi gördü.