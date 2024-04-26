Batman'da tamir edilen cep telefonu patladı

Batman'da bir cep telefonu tamir işyerinde yaşanan olay paniğe neden oldu. Tamir için getirilen cep telefonu, aniden patlayarak alev aldı. O anlar, iş yerinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, tamircinin cep telefonu ile ilgilenirken aniden patlama meydana geliyor ve telefon alev alıyor. Olay sonrasında iş yerinde büyük bir paniğin yaşandığı ve çevredeki diğer kişilerin yardıma koştuğu görülüyor.

Patlama sonucunda herhangi bir yaralanma veya maddi hasar olup olmadığı hakkında henüz bilgi verilmedi. Ancak olayın güvenlik kamerasına yansıması, cep telefonlarının potansiyel tehlikelerine dikkat çektiği gibi, teknoloji kullanımının dikkatli ve güvenli bir şekilde yapılması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.