Boşandıktan sonra lokma döktürdü. "Çok şükür boşandım, kurtuldum"

Kaynak: İHA
Boşandıktan sonra lokma döktürdü. "Çok şükür boşandım, kurtuldum"
Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir vatandaş, boşandığı için sevinç gözyaşlarıyla cuma namazı çıkışı lokma döktürdü.

Gemlik İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Karsak Camii önünde, cuma namazı çıkışı ilginç bir olay yaşandı. Boşandığı için sevinç gözyaşları döken bir vatandaş, lokma döktürerek sevincini kutladı.

Umut Yiğit adlı vatandaş, boşandığı için sevinç içindeydi ve bu sevinci cuma namazı çıkışında lokma döktürerek kutladı. Gözyaşları içinde lokma dağıtan Yiğit, "Çok şükür boşandım, kurtuldum. Allah hayrımızı kabul etsin. Allah bir daha böyle insanları karşıma çıkarmayı nasip etmesin" şeklinde konuştu.

Bu ilginç olay, çevredeki insanların dikkatini çekti ve sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Ayrıca, boşanma gibi zorlu bir sürecin ardından yaşanan bu sevinç anının paylaşılması, insanların farklı hayat hikayelerine duyarlı olmalarını sağladı.

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