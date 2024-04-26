Dev abur cuburların olduğu market viral oldu

Çin'in Changsa şehrinde bulunan bir pazar, dev boyutlardaki abur cuburlarıyla dikkat çekiyor. Bu dev abur cuburların bulunduğu market, sosyal medyada hızla yayılarak viral oldu.

Görüntülerde, normalden çok daha büyük boyutlardaki cips, çikolata ve diğer abur cuburların satışa sunulduğu görülüyor. Dev boyuttaki bu abur cuburlar, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor ve fotoğraf çektirmek için sıraya girmelerine neden oluyor.

Marketin bu ilginç ürünleri, sosyal medyada geniş kitlelere ulaşarak büyük ilgi görüyor. Birçok kullanıcı, dev abur cuburların bulunduğu pazarın fotoğraflarını paylaşarak olağanüstü boyutlardaki bu ürünlere hayretlerini dile getiriyor.