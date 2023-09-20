Okan Buruk'tan Tete yerine Ziyech kararı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynanan Samsunspor maçına göre Kopenhag karşısında kadroda tek değişiklik yaptı.

KAYNAK: AA
Okan Buruk'tan Tete yerine Ziyech kararı

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında Danimarka'nın Kopenhag ekibini konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda tek değişiklikle sahaya çıktı.
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'de Yılport Samsunspor'u 4-2 yendikleri maçta görev alan oyunculardan Mateus Tete'yi yedeğe çekerken, Kopenhag karşısında bu futbolcunun yerine Hakim Ziyech'i ilk 11'de sahaya sürdü.
Faslı futbolcu Hakim Ziyech, sarı-kırmızılı forma altında ilk kez bir maçta ilk 11'de görev aldı.
Galatasaray maça Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi ilk 11 ile başladı.
Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Tete'nin yanı sıra Günay Güvenç, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Wilfried Zaha, Sergio Oliveira, Tanguy Ndombele, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş ve Cedric Bakambu oturdu.

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