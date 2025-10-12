Başarılı performanslarının ardından Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesinde güncelleme yapan Galatasaray yönetimi, üst üste üç şampiyonluk yaşatan hocası Okan Buruk'u da ödüllendirdi. Dursun Özbek, geride bıraktığımız günlerde Okan Buruk ile yeni bir sözleşme yaptıklarını açıklamıştı.

GALATASARAY'DAN OKAN BURUK'A SERVET!

Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'un yeni sözleşme sonrası kazanacağı ücret de ortaya çıktı. Daha önce yıllık 140 milyon lira garanti ücret kazanan deneyimli hocanın maaşına Galatasaray Yönetimi tarafından yüzde 50'ye yakın zam yapıldı. Yönetim, yerli oyuncularda tavan ücret olan 200 milyon lirayı Okan Buruk'a da verecek.

Okan Buruk'un sözleşme detayları ortaya çıktı! Olağanüstü maaş - Resim : 2

SÖZLEŞMEDE 2 YILLIK OPSİYON

Öte yandan 51 yaşındaki başarılı teknik adamın yeni sözleşmesinde sezon sonu için geçerli +2 yıl opsiyon bulunuyor. Mayıs ayında seçime gidecek Galatasaray, yeni yönetimini 2 yıllığına seçecek. Dursun Özbek yönetiminin de Okan Buruk'un sözleşme süresini buna göre ayarladığı öğrenildi.

