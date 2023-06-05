Ökse otu damar kireçlemesine iyi geliyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Damar kireçlemesine iyi gelen ökse otunun faydaları dikkat çekti.

DAMAR KİREÇLENMESİ NEDİR?

Sağlıklı bireylerde damarlar, esnek bir yapıya sahiptir ve bu yapısı sayesinde zaman zaman genişleme veya daralma eğilimine girer. Bu sayede kanın akış hızı gibi pek çok faktör kontrol altında tutulabilir. Ateroskleroz hastalığına sahip olan bireylerde damar duvarlarında kolesterol birikmesi ve bağ dokusu oluşumunun artması sebebiyle sertleşme ve esneklik kaybı ortaya çıkar. Damarların sertleşen bu kısımlarından iç kısımlara doğru oluşan aterom plakları, zamanla damarın tıkanmasına ve kan akışının engellenmesine neden olarak ölümle sonuçlanabilen ciddi sorunlara zemin hazırlar. Özellikle beyin kanaması, kalp krizi gibi en çok ölüme sebebiyet veren hastalıkların birçoğunda temel neden damar sertliğidir.

ÖKSE OTU ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Ökse otunun demlenme şekli de diğer şifalı bitkilerin demlenme şekline benzer:

Bir bardak kaynar suyun içerisine 1-1,5 tatlı kaşığı kuru ökse otu atıp 5-10 dakika dinlenmesini bekledikten sonra süzüp içebilirsiniz.

Ökse otu çayı yapmanın diğer bir yöntemi ise şöyledir: 1 çay kaşığı kıyılmış ökse otunu 1 fincan soğuk suyun içine atın ve bir gün boyunca oda sıcaklığında bekletin. Sonrasında biraz ısıtarak içebilirsiniz.

Bu çay öksürüğe ve bronşite iyi gelir, astım tedavisine yardımcı olur, sinirleri yatıştırır ve mide kasılmalarını yatıştırır.