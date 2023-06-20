Mide kanaması nedir? Mide kanaması belirtileri nelerdir? Mide kanaması tedavi yöntemleri nelerdir?

İnsanların korkulu rüyası olan sirozla ilgili detaylar internet kullanıcıları arama motorlarında aratmaya devam ediyor. Peki, mide kanaması nedir? Mide kanaması belirtileri nelerdir? Mide kanaması tedavi yöntemleri nelerdir? Detaylar haberimizde…

Mide kanaması nedir? Mide kanaması belirtileri nelerdir? Mide kanaması tedavi yöntemleri nelerdir?

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanlar gerek hasta olmadan önce gerekse sağlıklarını korumak için hastalıkları tanımayı tercih ediyor. Bu hastalıklardan birisi olan mide kanamasıyla ilgili detaylar…

MİDE KANAMASI NEDİR?

Mide kanaması, gastrointestinal sistem (yemek borusu, mide, onikiparmak bağırsağı, rektum, anüs) kanamaları arasında yer alır. Ülkemizde çok sık görülmektedir ve tüm sindirim sistemi kanamalarının yaklaşık %90’ını oluşturur. 60 yaş ve üzeri kişilerde daha sık rastlanırken, erkeklerde de kadınlara oranla daha fazla denk gelinmektedir.

MİDE KANAMASININ BELİRTİLERİ

-Siyah renkli gaita (dışkı),

-İshal sorunları

-Üst batında rahatsızlık, ağrı, acı

-Şiddetli mide ağrıları

-Mide yanması, ekşimesi problemi

-Hızlı kalp çarpıntısı

-Nefes darlığı problemi
-Aşırı terleme

-İştahsızlık

-Ani baş dönmesi atakları

-Mide bulantısı, kusma hali

-Hazımsızlık ve şişkinlik şikâyetleri

-Tansiyon düşüklüğü ve beraberinde göz kararması hali

-Kusmuğun kahve telvesi gibi ya da kırmızı renkte olması (hematemez)

-Bitkinlik, halsizlik beraberinde ayakta zor durma hali

MİDE KANAMASI TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Tedavide ilk ve en mühim adım kanamanın kaynağını tespit etmektir. Rahatsızlığın sebebinin tespit edilmesi adına bireye gastroskopi uygulanabilir. Tespitin ardından uygulanan ilaç ve ısı yöntemleriyle kanamanın kesilmesi amaçlanır. Kanama dursa bile yeniden başlamaması adına ilaç tedavisinin sürekliliği gereklidir. Kanamaya neden olan ülser oluşumları mevcutsa öncelikle onların tedavisi yapılmalıdır.

Kanayan bölgenin hemoklips ile kapatılması, mide kanaması tedavisinde sıklıkla tercih edilen bir yöntemdir. Takılan klipsler, yaraların kapanmasının ardından kısa bir sürede kendiliğinden düşer. Böylece hızlı ve etkin şekilde aksiyon alınıp kanayan bölge iyileştirilir.

Kanama varis oluşumundan ya da ülserden ötürü kaynaklanıyorsa bazı ilaçların kullanılması gerekir. İlaç ya da endoskopi ile tedavi yollarının yetersiz kalması durumunda cerrahi müdahale ile çözüm yoluna gidilmelidir.

Kanayan lezyona, enjeksiyon yardımıyla müdahale edilebilirken, mide kanseri vasıtasıyla görülen kanamalarda farklı tedavi metotları tercih edilmektedir. Mide kanserinden muzdarip kişilerde, kemoterapi, radyoterapi gibi yöntemlere başvurulur.

Ayrıca kanamanın nedeninin belirlenmesi ileride oluşabilecek sıkıntıların da önüne geçecektir.

Kanaması hafif olarak seyreden hastalarda uygun diyet programları uygulanabilir. Lif yönünden zengin gıdalar yenmesi, kanaması mevcut hastalarda tavsiye edilmemektedir. Erken tanı, hastaların tedavi planlarını oldukça kolaylaştıran bir faktördür.

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