Öksürüğe çare olan ot ortaya çıktı

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan öksürüğü hafifleten karabaş otu dikkatlerden kaçmadı.

ÖKSÜRÜK NEDİR?

Öksürük, boğaz bölgesinin mukus veya yabancı irritan maddelerden arındırılması adına oluşturulan doğal bir refleks hareketidir.

KARABAŞ OTU NEDİR?

Karabaş otu, lavanta türü olarak bilinen vücuda birçok fayda sağlayan bir bitki türüdür. Eski zamanlarda özellikle alternatif tıpta sıklıkla kullanılmıştır. Boyu 30 ila 100 santimetre arasında değişen karabaş otu, hem fiziksel hem de zihinsel sağlığa iyi gelmesi için tüketilmektedir. Bunların yanında geleneksel tıpta ‘ustukhuddus’ olarak isimlendirilir. İçerisindeki besin değerleri sayesinde anti-bakteriyel ve antioksidan özellikleri bulunur.

KARABAŞ OTU NASIL KULLANILIR?

Karabaş otu yaprakları ve kökleri cilt için harici olarak kullanılabilir. Özellikle yaralar, yanıklar, morluklar veya cilt tahrişleri gibi durumlar için kullanılır.

Yapraklar ezilip cilde uygulanabilir veya bir merhem veya tentür (bitki özü) hazırlanabilir.

Karabaş otundan bitki özü (tentür) yapmak isterseniz, tıbbi bitki tentürü hazırlama talimatlarına ve dozajına dikkat etmelisiniz. Genellikle bitki ile alkol karışımı olarak hazırlanır.

Karabaş otu çayı yapmak için, yaprakları ve kökleri kaynar suya ekleyerek bir çay demlemesi hazırlayabilirsiniz. Ancak, tıbbi amaçlarla içilmeden önce uzman tavsiyesi alınmalıdır.