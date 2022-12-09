Bu zararının duyan çaya veda edecek. Daha ilk yudumda başlıyor

Türkiye çay tüketimi odukça yüksek bir ülke. Ancak çayın zararlarını duyan çay tiryakileri kahrolacak.

Demir, akciğerlerden vücudun geri kalanına oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerinde bulunan bir protein olan hemoglobinin önemli bir bileşenidir.

Haber3'te yer alan bilgilere göre, demir eksikliği, ciddi bir sağlık sorunu anemi hastalığının da en yaygın nedenidir. Beslenme nedeniyle yaşanan demir eksikliği önemli bir sorun olmaya devam ediyor. Demir eksikliği yetişkin erkeklerin ve menopoz sonrası kadınların yüzde beşini etkiliyor.

Demir emiliminin çay tüketimi ile engellenebileceği gerçeği, birkaç yıldır yaygın olarak kabul edilmektedir.

UZMANLAR UYARIYOR

Çayın engelleyici etkilerinin, bir grup güçlü antioksidan olan kateşinlerin demir bağlama özellikleriyle kolaylaştırıldığına inanılıyor.

Bu polifenoller çoğu bitki özünde bulunur. Araştırmalar hangi içeceklerin demir üzerinde en büyük engelleyici etkiye sahip olduğunu araştırdı. Araştırma sonuçlarına göre; başta siyah çay olmak üzere nane çay ıhlamur, papatya, Mentha pulegium çayı ve kakao ön sıralarda yer aldı.

Uzmanlar çay tüketiminde dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

ZARARLARI

Anemi

İshal

Kabızlık

Mide rahatsızlığı

Böbrek rahatsızlıkları

Yemek borusu kanseri

İdrar sorunu

Ödem ve şişkinlik

Vücudun kurumasına sebep olur

Dişleri sararması