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Kontrolden çıkan araç okulun bahçesine düştü

Balıkesir’de kontrolden çıkan araç, bir okulun bahçesine düştü. Kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 17:35
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Okul bahçesine düşen araç bir kişiyi yaraladı

Kontrolden çıkan araç okulun bahçesine düştü
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İHA'nın haberine göre, Balıkesir’de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracını okulun bahçesine düşürdü. Kazanın olduğu saatlerde öğrencilerin teneffüste olmaması büyük bir faciayı önlerken; duvar dibinde öğrencisini bekleyen bir kişi ağır yaralandı.

Atatürk Mahallesi Bandırma Caddesi üzerinde bulunan Atatürk İlkokulu önünde meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden C.Ç virajı alamayarak korkuluklara çarparak okul bahçesine devrildi. Olayda okul bahçesinde duvar kenarında öğrencisini bekleyen A.D yaralandı. Ağır yaralı olarak Balıkesir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan A.D’nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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