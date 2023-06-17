Okul gezisiyle firar. Erasmus'la Avrupa’ya giden lise öğrencisi iltica etti

Yapılan incelemede, İ.E.'nin Almanya'ya geçip iltica başvurusunda bulunduğu ve bir mülteci kampına yerleştirildiği belirlendi.

Egedesonsöz’den Ahmet Can KARATAŞ’ın özel haberine göre; Avrupa ülkelerinin Türkiye'den gelen mülteci ve iltica talepleri nedeniyle vize kısıtlamasına gittiği bir dönemde, Seferihisar Necat Hepkon Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri Erasmus projesi kapsamında İtalya'ya gitti. Ancak program sırasında yaşanan bir olay şaşkınlık yarattı.

TUVALETE GİTMEK İÇİN İZİN İSTEDİ

İddiaya göre, lise 3. sınıf öğrencisi İ.E., tuvalete gitmek için izin istediği öğretmeninden ayrıldıktan sonra ortadan kayboldu. Odasında da bulunamayan öğrenci için İtalyan polisine kayıp başvurusu yapıldı. Bu arada ailesine de haber verildi.

MÜLTECİ KAMPINA YERLEŞTİRİLDİ

İ.E.'nin ailesine haber verilmesinden kısa bir süre sonra ise öğrencinin görevli öğretmenlere mesaj atarak "Beni aramayın, dönmeyeceğim" dediği öğrenildi. Yapılan araştırmada İ.E.'nin Almanya'ya giderek iltica başvurusunda bulunduğu ve mülteci kampına yerleştirildiği belirlendi.

Derslerinde başarılı olan ve not ortalaması yüksek olan İ.E.'nin neden iltica başvurusu yaptığı ise henüz bilinmiyor.

Erasmus projesi, Avrupa Birliği tarafından eğitim, iş deneyimi ve sportif aktivite gibi alanlarda kişilerin kendilerini geliştirmeleri için hazırlanmış bir programdır.