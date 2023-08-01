Pegasus'un kabin memuru seferden sonra Hollanda'ya iltica etti

Pegasus Havayolları'nda kabin memuru olarak çalışan Serhat Temel, seferin ardından Hollanda'ya iltica etti. O anları görüntülettiren Serhat Temel Sosyal medyada paylaşarak, iltica nedenlerini de açıkladı.

Pegasus'un kabin memuru seferden sonra Hollanda'ya iltica etti

Gençler kaçıyor. Kaçış planları kimi çeşitli ülkelere başvuru yaparken, bazıları da iltica yolunu deniyor. İşte onlardan bir de Pegasus'ta kabin memuru olarak çalışan Serhat Temel oldu. Pegasus'un Hollanda-Amsterdam seferini yapan kabin memuru görevlisi Serhat Temel, uçak Schiphol Havalimanı'na indikten sonra iltica talebinde bulundu. Temel, o anları kayıda aldırdı ve sosyal medyada paylaştı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iltica talebini duyuran genç kabin memuru şu ifadeleri kullandı:
"Hepinize merhaba, an itibarıyla Türkiye’deki 27yıllık hayatımı sonlandırıyorum. Ve iltica etmek için Hollanda topraklarına girmiş bulunmaktayım. Hayatım boyunca yaşamak istediğim bizi büyüten hep yanımızda olan devlete sığınmak adına buradayım. Gerek Türkiye’deki şartlar gerekse mevcut düzen, mülteciler, mafyalar, fırsatçılar, ve artık orada insanların sokakta yürürken bile öldürüldüğü ülkede yaşamayı kabul etmiyorum ve istemiyorum’ ifadelerini kullandı."

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