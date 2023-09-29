Okul kantinlerinde öğrencileri bekleyen büyük tehlike. İktidarın bir vaadi daha yalan oldu

Editör: Osmancan Erok

Dün Resmi Gazetede yer alan bilgilere göre; AKP’nin seçim öncesinde sunduğu okullara ücretsiz yemek vaadi 2026 yılına ertelenmişti.

Bu sebeple 5 milyon öğrencinin faydalanacağı ücretsiz yemek hizmeti 3 yıl daha ötelenmiş oldu.

KALİTESİZ GIDALAR KANTİNLERE GİRECEK

Resmi Gazetede konu ile ilgili maddelerin bütününü inceleyen Gıda Mühendisi Bülent Şık, bu maddeler arasındaki tehlikeyi gözler önüne serdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile, okullarda satılacak olan gıdaların kalitesini belirleyecek kriterlerin olmadan satışı yapılacağını ve bu durumun da sağlıksız beslenmeye yol açacağını belirtti.

Bülent Şık’ın konu ile alakalı paylaşımları ise şu şekilde oldu:

“İktidarın secim öncesi vaadi olan çocuklara okulda ücretsiz bir öğün yemek 2026 yılına ertelendi...

Geçen yıl alınan kararla 5. Maddenin 2,3,4 ve 7 fıkralarının yürürlüğe girme tarihi 11.09.2023'e ertelenmişti.

5. Maddenin 2,3,4 ve 7. Fıkraları okulda satılacak yiyeceklerin kalitesini belirliyor.

Yapılan son değişiklikle okul gıdalarının kalitesini belirleyecek kriterler olmadan okulda gıda satışının önü açılmış oldu. Ucuz, kalitesiz gıdaların okula girişi önünde bir engel bulunmuyor şu anda.

‘Çocuklara Okulda Ücretsiz Bir Öğün’ verilsin talebine aykırı, çocuklarda sağlıksız beslenmeyi yaygınlaştıracak bir karar bu.

Kararın alınmasında okullarda satılan yiyeceklerin fiyatının yüksekliği rol oynamış görünüyor. Ama bu sorunun çözümü okullara ucuz-kalitesiz yiyecek sokmak değil aksine çocukların ücretsiz olarak gıdaya erişimini artırmaktır.

Okul kantinlerinde satılan yiyecekleri okul yönetimi, okul aile birlikleri, veliler ve ilgili meslek odaları dikkatle gözden geçirmeli.