İYİ Parti’den MEB’e okul yemeği tepkisi. 'Milyonlarca evladımız ve onların ailelerine karşı sorumlusunuz'

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Milli Eğitim Bakanlığı'na "okullarda ücretsiz yemek" konusu ile ilgili verdiği soru önergesine gelen cevaba tepki gösterdi. Zorlu, "Tarafıma verilen yazılı cevapta ise deprem bölgesindeki 11 ilin okul öncesi öğrencileri dışında bu vaadin hala yerine getirilmediği anlaşılmıştır. Bizim projemizi engellemekle kalmadınız; sözünüzü de yine tutmadınız! Milyonlarca evladımız ve onların ailelerine karşı sorumlusunuz" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle verdiği "Okullarda ücretsiz yemek" konulu soru önergesine Bakanlıktan gelen cevabı sosyal medya hesabından paylaştı. Zorlu, Bakanlığın cevabına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Bakanlıktan gelen cevapta şu ifadeler yer alıyor:

“DEPREM BÖLGESİNDE UYGULAMA DEVAM EDİYOR”

"Üst politika belgelerinde yer alan okul öncesi eğitime ilişkin hedefler doğrultusunda, 2023-2024 eğitim öğretim yılında 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilimizde resmi okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim alan tüm çocuklara bir öğün ücretsiz beslenme desteği verilmesi uygulamasına devam edilmektedir.

BAKANLIK YEMEK VERİYORUZ DEDİ

Bakanlığımızca yürütülen öğrenci taşıma uygulaması kapsamında taşınan ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri ile taşıma yoluyla eğitim kapsamında öğle yemeği verilen okullarda açılan özel eğitim sınıflarına devam eden öğrencilere ücretsiz öğle yemeği hizmeti verilmektedir.

Ayrıca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları verileri de dikkate alınarak okul müdürlüğü tarafından tespit edilen ve taşıma uygulaması kapsamında olmayan öğrencilere de öğle yemeği sunulmaktadır."

“YEMEK DESTEĞİ SÖZÜ VERİLDİ VE TEKRAR EDİLDİ”

Zorlu, Bakanlıktan gelen cevaba sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Zorlu'nun yaptığı paylaşım şöyle:

"Milli Eğitim Bakanlığına okullarımızda ücretsiz yemek verme taahhütlerini neden hala yerine getirmediklerini sormuştum. Zira Siyasi iktidarın 20 Ocak 2023’te yaptığı açıklama aynen şöyleydi: '6 Şubat itibarıyla okul öncesi eğitimde yer alan tüm yavrularımıza yemek desteğinde bulunulacak…' Sonrasında da bunu tekrarladılar!

“VAAT HALA YERİNE GETİRİLMEDİ MİLYONLARCA EVLADIMIZA VE AİLELERE KARŞI SORUMLUSUNUZ”

Tarafıma verilen yazılı cevapta ise deprem bölgesindeki 11 ilin okul öncesi öğrencileri dışında bu vaadin hala yerine getirilmediği anlaşılmıştır. Bizim projemizi engellemekle kalmadınız; sözünüzü de yine tutmadınız! Milyonlarca evladımız ve onların ailelerine karşı sorumlusunuz…"