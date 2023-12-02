İYİ Parti’den MEB’e okul yemeği tepkisi. 'Milyonlarca evladımız ve onların ailelerine karşı sorumlusunuz'

Kürşad Zorlu, Milli Eğitim Bakanı'na okullarda ücretsiz yemek önergesine verilen cevaba tepki gösterdi. “Milyonlarca evladımız ve onların ailelerine karşı sorumlusunuz” dedi.

KAYNAK: ANKA
İYİ Parti’den MEB’e okul yemeği tepkisi. 'Milyonlarca evladımız ve onların ailelerine karşı sorumlusunuz'

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Milli Eğitim Bakanlığı'na "okullarda ücretsiz yemek" konusu ile ilgili verdiği soru önergesine gelen cevaba tepki gösterdi. Zorlu, "Tarafıma verilen yazılı cevapta ise deprem bölgesindeki 11 ilin okul öncesi öğrencileri dışında bu vaadin hala yerine getirilmediği anlaşılmıştır. Bizim projemizi engellemekle kalmadınız; sözünüzü de yine tutmadınız! Milyonlarca evladımız ve onların ailelerine karşı sorumlusunuz" dedi.

2b3416ac-3d89-4ad5-94a5-196ae3c57436-w.jpg

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle verdiği "Okullarda ücretsiz yemek" konulu soru önergesine Bakanlıktan gelen cevabı sosyal medya hesabından paylaştı. Zorlu, Bakanlığın cevabına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Bakanlıktan gelen cevapta şu ifadeler yer alıyor:

“DEPREM BÖLGESİNDE UYGULAMA DEVAM EDİYOR”

"Üst politika belgelerinde yer alan okul öncesi eğitime ilişkin hedefler doğrultusunda, 2023-2024 eğitim öğretim yılında 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilimizde resmi okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim alan tüm çocuklara bir öğün ücretsiz beslenme desteği verilmesi uygulamasına devam edilmektedir.

deb04339-b290-4656-9e3a-c7b5d8d32b66-w.png

BAKANLIK YEMEK VERİYORUZ DEDİ

Bakanlığımızca yürütülen öğrenci taşıma uygulaması kapsamında taşınan ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri ile taşıma yoluyla eğitim kapsamında öğle yemeği verilen okullarda açılan özel eğitim sınıflarına devam eden öğrencilere ücretsiz öğle yemeği hizmeti verilmektedir.
Ayrıca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları verileri de dikkate alınarak okul müdürlüğü tarafından tespit edilen ve taşıma uygulaması kapsamında olmayan öğrencilere de öğle yemeği sunulmaktadır."

“YEMEK DESTEĞİ SÖZÜ VERİLDİ VE TEKRAR EDİLDİ”

Zorlu, Bakanlıktan gelen cevaba sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Zorlu'nun yaptığı paylaşım şöyle:

"Milli Eğitim Bakanlığına okullarımızda ücretsiz yemek verme taahhütlerini neden hala yerine getirmediklerini sormuştum. Zira Siyasi iktidarın 20 Ocak 2023’te yaptığı açıklama aynen şöyleydi: '6 Şubat itibarıyla okul öncesi eğitimde yer alan tüm yavrularımıza yemek desteğinde bulunulacak…' Sonrasında da bunu tekrarladılar!

513522c6-a392-4240-a062-aa0e5c8d5017-w.jpg

“VAAT HALA YERİNE GETİRİLMEDİ MİLYONLARCA EVLADIMIZA VE AİLELERE KARŞI SORUMLUSUNUZ”

Tarafıma verilen yazılı cevapta ise deprem bölgesindeki 11 ilin okul öncesi öğrencileri dışında bu vaadin hala yerine getirilmediği anlaşılmıştır. Bizim projemizi engellemekle kalmadınız; sözünüzü de yine tutmadınız! Milyonlarca evladımız ve onların ailelerine karşı sorumlusunuz…"

İlgili Haberler
Her geçen gün daha fazla çocuk okula aç gidiyor. Enflasyon çocukların beslenme çantasını da eritti
Çocuklarımıza bir öğün yemeği çok görmeyin
Okul kantinlerinde öğrencileri bekleyen büyük tehlike. İktidarın bir vaadi daha yalan oldu
Okullarda ücretsiz yemek 2026'ya ertelendi
AKP seçimden önce verdiği vaadden vazgeçti
Okullarda tek öğün kaldırıldı, gariban çocuklar arkadaşlarına böyle diyor: “Sandviçinden ısırabilir miyim?”
İYİ Parti öğrencilerin barınma sorununa dikkat çekti
İYİ Parti öğrencilerin barınma sorununa dikkat çekti
Milli Eğitim ücretsiz okul yemeğini askıya aldı. Bütçe tarikat ve cemaatlerin vakıflarına akıyor
Öne Çıkanlar
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Adolf Hitler’in yeğeni ABD donanmasında asker çıktı. İşte herkesi şaşırtacak hayat hikâyesi
Adolf Hitler’in yeğeni ABD donanmasında asker çıktı. İşte herkesi şaşırtacak hayat hikâyesi
Vatandaşın tapulu evi arsası nasıl elinden alınır? İlk örnek ilan edildi.
Vatandaşın tapulu evi arsası nasıl elinden alınır? İlk örnek ilan edildi.
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Son Haberler
Pendikspor'dan Galatasaray maçı için kara gece benzetmesi Spor
Pendikspor'dan Galatasaray maçı için kara gece benzetmesi
Efsane MİT'çinin entübe edildiği iddia edildi. Adı 'Mehmetlerin Savaşında' öne çıkmıştı Gündem
Efsane MİT'çinin entübe edildiği iddia edildi. Adı 'Mehmetlerin Savaşında' öne çıkmıştı
Emekliler, Emekli Meclisleri Sendikası'nı kurdu Gündem
Emekliler, Emekli Meclisleri Sendikası'nı kurdu
Okan Buruk transfer istediği mevkiyi açıkladı. Değişik şeyler deniyoruz Spor
Okan Buruk transfer istediği mevkiyi açıkladı. Değişik şeyler deniyoruz
Dev derbinin galibi Beşiktaş. Fenerbahçe'yi devirdi Spor
Dev derbinin galibi Beşiktaş. Fenerbahçe'yi devirdi
Bir buçuk yaşındaki çocuğun üç parmağı koptu. Yürüyen merdivende facia Gündem
Bir buçuk yaşındaki çocuğun üç parmağı koptu. Yürüyen merdivende facia