Okul öncesi eğitim ücretleri kaldırıldı mı? Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim ücretleri için ne dedi?

Ordu Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen ‘Okul Öncesi Eğitimi Değerlendirme Toplantısı’na katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okul öncesi eğitim ücretlerine dair açıklamalarda bulundu. Peki, okul öncesi eğitim ücretleri kaldırıldı mı? Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim ücretleri için ne dedi?

Okul öncesi eğitim ücretleri kaldırıldı mı? Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim ücretleri için ne dedi?

‘Okul Öncesi Eğitimi Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okul öncesi eğitim ücretleri hakkında konuştu. Peki, okul öncesi eğitim ücretleri kaldırıldı mı? Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim ücretleri için ne dedi?

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ÜCRETLERİ KALDIRILDI MI?

Ordu Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen ‘Okul Öncesi Eğitimi Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulöncesi eğitimde önümüzdeki yıldan itibaren ücret alınmayacağını duyurdu.

Ordu Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen ‘Okul Öncesi Eğitimi Değerlendirme Toplantısı’na katılan Bakan Özer, şunları söyledi:

“Okulöncesi eğitimle ilgili valilik tarafından komisyonlar marifetiyle belirlenen ücretler vardır. Yarım gün 50 veya 100 lira. Tam gün eğitim veren kreşlerde ise 400 lira, 500 lira gibi.

Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğine dayalı olarak bu ücretler tahakkuk ediliyordu. 2023-2024 eğitim öğretim yılı içerisinde bu ücretlerin tamamını kaldırıyoruz. Türkiye’nin hiçbir noktasında; ister tam gün isterse yarım gün eğitim yapsın, okulöncesi eğitimden kesinlikle ücret alınmayacak.”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ayrıca ücretsiz yemek kapasitesini 5 milyondan 7 buçuk milyona çıkarmayı hedeflediklerini de söyledi.

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