Okul öncesi eğitimi alan çocuklara skandal kahvaltı menüsü. İşte çocuklara layık gördükleri yiyecekler

Eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlamasıyla beraber, okul öncesi eğitimdeki çocuklar için günde bir öğün ücretsiz yemek uygulaması başlamasına rağmen menünün çok zayıf ve baştan savma olduğu görüldü.

Eğitim Sen Muğla Şube Başkanı Birdal Savran, öğünlerin saatlerine uyulmadığına ve yiyeceklerin besin değerinin düşük olduğuna dikkat çekti.

Birgün’den Berkay Sağol’un haberine göre; Yeni dönemin başlamasıyla beraber tüm okullarda, okul öncesi eğitimdeki çocuklara günlük bir öğün ücretsiz yemek verilmeye başlandı. Eğitim Sen Muğla Şubesi tarafından bazı okullarda kahvaltı saatlerine uyulmadığı belirtilirken, çocuklara verilen kahvaltının sağlıklı beslenme açısından yetersiz olduğu ifade edildi.



SABAH KAHVALTILARI 11:30’DA VERİLDİ

Eğitim Sen Muğla Şube Başkanı Birdal Savran, “Muğla'da bazı okullarda Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün Yemek Beslenme Hazırlama ve Dağıtımı Kılavuzunda belirtilen hususlara uyulmadığı, sabah kahvaltılarının 11.30 gibi dağıtıldığı bilgileri sendikamıza ulaşmaktadır. Bizler öğrencilerimizin yemek kırıntılarıyla değil gelişim düzeylerine uygun ve gerekli kalori düzeyine sahip sıcak yemek ile beslenmesini talep eden bir mesleğin mensuplarıyız” dedi.

TUZ VE YAPAY TATLANDIRICI KULLANILMAMALI

Savran, “Besin içeriklerinin karşılanması, bunun yanı sıra sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandıracak eğitimlerin verilmesi de önem teşkil etmektedir. Özellikle menülerde sağlıklı beslenmenin sağlanabilmesi için sırasıyla, süt ve ürünleri grubu, et, yumurta, kuru baklagiller ve yağlı tohumlar grubu, ekmek ve tahıllar grubu, sebze ve meyveler grubundan besinlere yer verilmelidir. Beslenme hazırlanırken Sağlık Bakanlığı’nın ‘Türkiye’de Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılması Programı’ gereğince tuz tüketim miktarına dikkat edilmelidir. Tatlılarda hiçbir şekilde yapay tatlandırıcı kullanılmamalıdır. Öncelikli olarak tüm çocuklara sıcak yemek verilmesine özen gösterilmelidir. Sağlıklı beslenme, çocuğun yaşam kalitesini, sağlığını, gelişimini olumlu etkileyen, onu güçlendiren, eğitimden yaralanma potansiyelini ve başarısını artıran önemli bir etmendir. Geleceğimiz olan çocuklarımızın yeterli ve sağlıklı beslenmesi için süreci yakından takip edeceğimizin bilinmesini isteriz” diye konuştu.