4 gün okul 3 gün tatil dönemi mi başlıyor? Uygulamaya ne zaman geçilecek?

Koronavirüs salgınıyla birlikte tüm dünya toplumlarında iş, aile ve sosyal hayat gibi birçok alanda alışılagelmiş rutinlerde değişikliğe uğradı. Özellikle çalışma hayatında birçok özel ve kamu kuruluşları farklı çalışma düzeni kurmaya başladı.



Dünya üzerinde birçok kurumsal firma son zamanlarda sıklıkla karşımıza çıkan 4 gün iş 3 gün tatil uygulamasını hayata geçirdi. Buradaki amaç çalışma hayatında iş verimini artırmak olarak planlanmıştı.



AMAÇ SOSYALLEŞMEYİ TEŞVİK ETMEK

Karar'da yer alan habere göre, uygulamanın hayata geçirildiği ülkelerde olumlu geri dönüşler alınan sistemin şimdi de eğitim öğretim sektöründe uygulanması gündemde. Özellikle okullarda 4 gün okul 3 gün tatil şeklinde uygulanmaya başlanacak olan sistemin asıl amacı sosyalleşmeyi teşvik etmek.



Avrupa ülkeleri arasında eğitimde öne çıkan ülkelerin başında gelen Finlandiya söz konusu sistemi uygulamaya koymak amacıyla harekete geçti. Gelecek yıl uygulamaya geçirilmesi planlanıyor.



TÜRKİYE, FİNLANDİYA'NIN İZİNDE

Mevcut düzende Finlandiya’da günlük ders saati 4 saati geçmezken, bu süre ülkemizde günlük 11 ders saatine kadar çıkabiliyor.



Eğitim alanında attığı başarılı adımlarla diğer ülkeleri de peşinden sürükleyen Finlandiya’nın 4 gün okul 3 gün tatil sistemini hayata geçirmesiyle birlikte Türkiye‘nin de bu konuda ciddi adımlar atması bekleniyor. Çok uzak bir olasılık gibi görünmeyen bu uygulamanın özellikle eğitim öğretimde beklenen verimin artması, öğrencilere sosyalleşebilme ortamlarının sunulması adına önemli bir gelişme olacağı aşikar.



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