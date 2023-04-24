Okul ve bayram tatili bitti. İstanbul'da trafik kilitlendi

2022-2023 eğitim ve öğretim yılının son ara tatili ile Ramazan Bayramı tatilinin bitmesiyle sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu oluştu. Trafik yer yer durma noktasında geldi.

Okul ve bayram tatili bitti. İstanbul'da trafik kilitlendi

İHA’nın haberine göre, İstanbul’da haftanın ilk iş gününde, 7 günlük ara tatili ile Ramazan Bayramı tatilinin ardından okulların açılmasıyla birlikte Cevizlibağ, Yenibosna ve Halıcıoğlu’nda D-100 Kara Yolu'nda trafik yoğunluğu oluştu. İBB trafik verilerine göre saat 07.40 sıralarında trafik yüzde 50’ye ulaştı. Servis araçlarıyla okullarına giden öğrencilerin ve işlerine gitmek isteyenlerin yollara çıkmasının ardından trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Öne Çıkanlar
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Son Haberler
İran ve Irak Dışişleri Bakanları görüştü Dünya
İran ve Irak Dışişleri Bakanları görüştü
1 Mayıs’ta kitlesel şekilde meydanlara çıkılacak Siyaset
1 Mayıs’ta kitlesel şekilde meydanlara çıkılacak
Savaştaki Ukrayna bile bizden fazla et alabiliyor. Türkiye Avrupa'nın asgari ücretle en az kırmızı et alınabilen ülkesi oldu Ekonomi
Savaştaki Ukrayna bile bizden fazla et alabiliyor. Türkiye Avrupa'nın asgari ücretle en az kırmızı et alınabilen ülkesi oldu
Ürdün milletvekili silah kaçakçılığı sebebiyle İsrail tarafından tutuklandı Dünya
Ürdün milletvekili silah kaçakçılığı sebebiyle İsrail tarafından tutuklandı
'Hz. İsa ile tanışacaksınız' vaadiyle kandırıldılar. 47 kişinin cesedine ulaşıldı Dünya
'Hz. İsa ile tanışacaksınız' vaadiyle kandırıldılar. 47 kişinin cesedine ulaşıldı
Peru’nun eski Devlet Başkanı Peru’ya iade edildi Dünya
Peru’nun eski Devlet Başkanı Peru’ya iade edildi
Atatürk'ü yazmadılar. Açılışını Erdoğan yapmıştı Siyaset
Atatürk'ü yazmadılar. Açılışını Erdoğan yapmıştı