Okula Erdoğan pankartı astılar

14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan seçimlere sayılı günler kaldı.

Van'da miting düzenleyecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pankartı, Mehmetçik Selen Orta Okulu'nun duvarına asıldı. Asılan pankartta siyasi parti logosu da yer alırken Eğitim-Sen Van şubesi duruma tepki gösterdi.

"EĞİTİM KURUMLARINI SİYASİ PARTİLERİN PROPAGANDA MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRMEKTEN VAZGEÇİN"

Van Eğitim-Sen tarafından yapılan açıklamada "Van'da bugün! Mehmetçik Selen Okulu'nun duvarı. Öğrenciler okuldayken okul duvarının ve camlarının üzerinde siyasi parti logosu olan bir pankartla kapatılması suçtur. Kamuya ait hizmet binalarını ve eğitim kurumlarını siyasi partilerin propaganda merkezine dönüştürmekten vazgeçin!" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Van'da gerçekleştirilecek mitingi 5 Mayıs Cuma (bugün) saat 14'te yapılacak.

CAMİYE DE ERDOĞAN POSTERİ ASILDI

Bursa'daki Ahmet Dai Camii'nin duvarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posteri asıldı. İYİ Parti Bursa İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu tepki gösterdi. Hasanoğlu, "Bu rezalet için sizin verecek bir cevabınız var mı?" dedi.

İYİ Parti Bursa İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu, Kayhan Mahallesi'ndeki Ahmet Dai Camii'nin duvarına asılmış AK Partili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Vali ve kaymakama da tepki gösteren Hasanoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Bursa Kayhan Mahallesi Ahmet Dai Camii... Camiler kutsalımızdır ve bu mekanlarımıza yaptığınız bu kötülük bile tek başına gitmenize gerekçedir." Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Bursa Müftüsü Yavuz Selim Karabayır'a seslenen Hasanoğlu, poster için "Bu rezalet için sizin verecek bir cevabınız var mı?”