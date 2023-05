Erdoğan: Bugün de ülkemizi Suriyelileştirmek için can atan bunlar değil mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van Beşyol Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.

Erdoğan Millet İttifakı’nı eleştirirken, “Bugün de ülkemizi Suriyelileştirmek için can atan bunlar değil mi?” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“Bundan sonra Gabar terörle anılmayacak, bundan sonra Gabar, o bölgede ayrı bir petrol zenginliğiyle anılacak. Gabar petrolünden vatandaşlar en uygun şartlarda faydalandırılacak.

Direksiyonda Kılıçdaroğlu görünüyor ama onun görevi mutfakta video çekmek, kalp yapmak.

Biz her şeyden önce Van'ı terör örgütünün tasallutundan kurtardık. Terör örgütünün başını sınırlarımızın dışlarındaki inlerinde de ezdik. Kardeşlerim, devletinize güvenin, bize güvenin, huzurunuza ve namusunuza göz diken terör örgütü bir daha kılınıza bile ilişemeyecek. Bundan sonra Gabar terörle anılmayacak, bundan sonra Gabar, o bölgede ayrı bir petrol zenginliğiyle anılacak.

Bizim dinimizde Türk, Kürt, Arap ayrımı yok. Biz sadece Allah için seviyoruz. Diyarbakır annelerinin acısını biliyorsunuz değil mi? Bunları Kandil'e kimler kaçırdı? Bunlar 'Biz Kürt'üz.' diyorlar.”

“ÜLKEMİZİ SURİYELİLEŞTİRMEK İÇİN CAN ATAN BUNLAR DEĞİL Mİ?”

“Masada ne yaptığını bilenler de yok değil. Mesela bölücü örgütün elebaşları ve onların siyasi uzantıları. Hatırlayınız, çözüm sürecinde her türlü riski alarak ülkemizin 40 yıllık terör sorununu bitirmek istediğimizde uzattığımız eli ısıran bunlar değil miydi? Suriye’deki iç karışıklıklar sırasında provokasyonlarla sokaklarda benim Kürt kardeşlerimin kanlarını oluk oluk akıtan bunlar değil miydi? Bugün de ülkemizi Suriyelileştirmek için can atan bunlar değil mi? Soruyorum size, tüm bu ihanetlerin neresinde Van var? Tüm bu acıların neresinde benim Kürt kardeşlerim var? Tüm bu istismarların neresinde ülkenin ve milletin menfaati var? Bu ülkenin 85 milyon vatandaşının her biri tarihinin en güvenli, huzurlu, rahat, müreffeh dönemini yaşarken Türkiye'yi yeniden eski karanlık günlerine döndürmenin kime, ne faydası var?”

“BUNLARIN KÜRTLÜK İLE ALAKASI YOK”

“Bunların Kürtlük ile alakası yok. Bunlar sadece vahşet kusuyor. CHP gelip de burada miting yapabilir miydi? Kiminle yaptılar? Şimdi bu hesabı sormak lazım. CHP'ye desteklerini 'Dişe diş kana kan.' diyerek ifade edenlerin derdi Van olabilir mi? 85 milyon vatandaş, tarihinin en güvenli, huzurlu, rahat, müreffeh dönemini yaşarken, Türkiye'yi eski karanlık günlerine döndürmenin kime faydası var?”

“SANDIKLARI BENİM VANLI KARDEŞİM PATLATACAK”

“Şu anda 50 bin Vanlı kardeşim alanda. Yol boyunca gelenler hariç. Demek ki 9 gün sonra sandıkları benim Vanlı kardeşim patlatacak. Karadeniz'de gaz Gabar'da petrol buluruz 'Milleti kandırıyorsunuz.' derler. Gabar'daki petrolü de inşallah vatandaşımıza en uygun şartlarda vereceğiz.

“İSTANBUL SUSUZDU, ÇÖP, ÇÜRÜK, ÇAMURDU”

“İstanbul susuzdu, çöp, çukur, çamurdu. İstanbul'u, İstanbul bu kardeşiniz yaptı. Bunla tembel nasipsiz bunları önüne 5 keçi katsanız akşama hepsini kaybedip gelecek kadar da beceriksiz. Hepsinin ortak özelliği başarısızlıktır batırmaktır. Allah muhafaza ülkenin başına gelseler yarın memur işçi ay sonunda maaşını alıp almayacağını bilemeyecek.

Zaten bunlara verilen görev; Karadeniz gazının vanasını kapatmak, Gabar petrolünün üzerine beton dökmek. Bay bay Kemal 'S-400'leri depoya alacağız.' diyor. Bay bay Kemal en güçlü savunma silahının depolara kaldırılmasına bu millet asla müsaade etmeyecektir.'