Okulda beslenme çantasında sağlıklı 4 besin grubu açıklandı. Çocuklar gün boyunca nasıl beslenmeli?

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Selva Oturakçıibogil, okul çağındaki çocukların kahvaltı alışkanlığı edinmesi gerektiğini söyleyerek uyarılarda bulundu.

KAYNAK: İHA
Okulda beslenme çantasında sağlıklı 4 besin grubu açıklandı. Çocuklar gün boyunca nasıl beslenmeli?

Okulda başarılı olmak için yeterli ve dengeli beslenmenin ihmal edilmemesi gereken bir unsur olduğunu söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Selva Oturakçıibogil şunları belirtti:

“Çocukların okul dönemi, ileriki yıllarda beslenme alışkanlıklarının da oluşacağı bir süreçtir. Bu nedenle dengeli ve doğru beslenmelerine özen gösterilmesi hem okulda başarılı olmaları hem de bundan sonraki hayatları açısından çok önemlidir”

Dyt. Selva Oturakçıibogil, aileleri uyararak ve şu önerilerde bulundu:

TÜM BESİN GRUPLARINDAN TÜKETMELİ

“Beslenme çantasını hazırlarken sağlıklı beslenme için gerekli olan 4 besin grubuna mutlaka yer vermelisiniz. Bunlar; ekmek ve tahıl grubu, sebze ve meyve grubu, et grubu ve süt ürünleri grubudur. Cips, kola, bisküvi gibi hazır gıdaların besleyici bir değeri olmadığı hatta obeziteye kapı araladığını aklınızdan çıkarmayın ve çocuğunuzun çantasına bu gıdalardan koymamaya gayret edin.

KAHVALTI ALIŞKANLIĞI EDİNSİN

Sağlıklı beslenmenin en önemli kurallarından biri kahvaltı alışkanlığını edinmektir. Ayrıca okulda bulundukları süre boyunca yoğun enerji harcayacak olan çocuklar için güne başlarken enerji dolu bir ilk öğün olmazsa olmazdır. Bu nedenle sabahları yumurta, peynir, domates, salatalık, yeşillik, zeytin, ceviz ve ekmekle yapılacak klasik bir kahvaltı onlara hem enerji verecek hem de derslerine pozitif katkı yapacaktır. Erken kalktığı için iştahı olmayan çocuklar için ise beslenme çantalarına konacak bol peynirli ve yeşillikli ev yapımı sandviçler veya meyve, yoğurt ya da kuru yemişler ile hazırlanmış minik kavanozlar iyi bir seçenek olacaktır.

SAĞLIKLI ATIŞTIRMALIKLAR HAZIRLAYIN

Ebeveynlerinin tüm gayretlerine rağmen kahvaltı yapmayan ya da okulda erken acıkan çocuklar için kuru-taze meyve ve kuruyemiş paketleri, evde yapılarak kavanoza konacak yoğurt, ayran veya fıstık ezmeli minik sandviçler veya yulaflı atıştırmalıklar çocuğunuzu gün boyu enerjik tutmaya yardımcı olacaktır.

ÖĞLE ARASINI İHMAL ETMEYİN

Okulun yemekhanesinde yemek yiyen çocuklar genelde fazla miktarda basit karbonhidrata veya yağa maruz kalırlar. Bunu engellemek için beslenme çantalarına taze salata ile doldurulmuş minik kaplar ve tam buğday ekmeği veya galeta çubukları bu durumu bir miktar tersine çevirecektir.

Yemekhanede yemeyen çocukların ise beslenme çantalarında bulundurulacak sandviçler, köfte veya falafelli, tam buğday lavaş ile hazırlanmış dürümler ve yanında ayran gereksiz kantin alış-verişlerinin önüne geçecektir.

SÜT ÜRÜNLERİNE ÖNEM VERİN

Çocukların gelecekte sağlıklı bir kemik ve diş yapısına sahip olmaları için gün içerisinde mutlaka süt ürünleri tüketmeleri gerekir. Bunun için süt ürünleri olan ve kalsiyum deposu olarak bilinen peynir, yoğurt veya ayranı yanlarında bulundurmalarını sağlayın.

BOL SU TÜKETMELERİNİ SAĞLAYIN

Okul bahçesinde arkadaşları ile koşuşturarak oldukça fazlaca terleyen çocuklar için bol su tüketimi olmazsa olmazdır. Metabolizmasındaki su miktarı azalan çocukların baş ağrısı yaşayabileceğini ve ders konsantrasyonlarının bu nedenle düşebileceğini düşünerek her gün içinde en az 1 litre su olan matarasını beslenme çantası ile birlikte yanlarına vermeyi unutmayın.”

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