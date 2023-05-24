Okulda deney sırasında patlama 3 öğrenci ve 1 öğretmen yaralandı

Olay, Kayapınar ilçesinde bulunan özel bir okulda öğleden sonra gerçekleşti. Fen Bilimleri dersinde yapılacak bir deney için öğretmen ve öğrenciler bahçeye çıktı.

Deney sırasında kullanılan malzemelerin karışımı esnasında patlama meydana geldi. Patlama sonucunda 3 öğrenci ve 1 öğretmen yaralandı.

Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.