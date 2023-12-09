Okulda organize katliam: Öğretmenin kafasını kestiler

Fransa'da başı kesilerek öldürülen öğretmenin davasında altı öğrenci suçlu bulundu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Okulda organize katliam: Öğretmenin kafasını kestiler

Euronews'te yer alan habere göre; Fransa'da altı genç hakkında, 2020 yılında öğretmen Samuel Paty'nin öldürülmesindeki rolleri nedeniyle farklı sürelerde mahkumiyet kararı alındı.

İfadelerinde öğretmenin öldürüleceğini bilmediklerini söyleyen gençlerin, kısa süreli ya da ertelenmiş hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Tarih ve coğrafya öğretmeni Samuel Paty, 16 Ekim 2020'de Paris'in kuzeybatısındaki bir banliyöde bulunan okulunun yakınlarında, 'radikalleşen' 18 yaşındaki Çeçen kökenli bir genç tarafından öldürülmüştü.

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ÇOCUKLARIN KİMLİKLERİ AÇIKLANMADI

Mahkeme, saldırı sırasında 14 ve 15 yaşlarındaki sanıklardan beşini, öğretmeni gözetleyip saldırganın kimliğini bildirmekten suçlu buldu.

Fransa'da başı kesilerek öldürülen öğretmen Paty cinayetiyle ilgili altı çocuk mahkemeye çıktı.

Yine aynı dönemde 13 yaşında olan bir başka sanık ise, öğretmene karşı internetteki öfkeyi arttıran bir yorumda yalan söylemekle suçlandı.

Duruşma kapalı kapılar ardında yapıldı ve reşit olmayanlarla ilgili Fransız yasalarına göre medyanın sanıkların kimliklerini açıklamasına izin verilmedi.

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