Okullar açıldı. Eris varyantı tehlike saçıyor. Uzmanlardan uyarılar gelmeye devam ediyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, Covid-19'un Eris varyantının Türkiye’de görüldüğünü açıklamasının ardından varyantın yeniden kısıtlamalara neden olup olmayacağı korkusu başladı.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nagihan Demir, okul sezonunun başlamasıyla birlikte ailelerin ve okulların bu önlemlere özellikle dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyardı.

Virüsün geçirdiği mutasyonlarla artık eskisi kadar ağır ve ölümcül hastalığa neden olmadığını belirten Dr. Nagihan Demir, “Eris varyantı ülkemizde henüz az sayıda kişide görüldü, ancak sonbahar sezonunun başlaması ve okul sezonunun açılması gibi etkenlerle daha hızlı yayılma olasılığı var. Bu varyantın diğer varyantlardan daha bulaşıcı olduğu düşünülüyor. Eris varyantının daha önce tanımlanan varyantların belirtilerinden pek farkı yok. Hastalıkta ateş, öksürük, boğaz ağrısı, kas-eklem ağrıları, baş ağrısı, burun akıntısı-tıkanıklığı, tat ve koku kaybı, ve ishal gibi semptomlar görülebilir. Okul sezonunun başlamasıyla birlikte çocukların enfeksiyon riski arttığı için ailelerin ve öğretmenlerin daha dikkatli olması gerekiyor” dedi.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nagihan Demir, fiziksel mesafe kurallarına uyulmasının, maske takılmasının, hijyene önem verilmesinin, bağışıklık sistemini kuvvetlendirici yönde beslenme veya takviye gıda almanın, kapalı alanların sık sık havalandırılmasının, mevcut aşıların korona virüsün yeni varyatlarından korunmak için önemli olduğunu söyledi. Dr. Demir, doğru ve dengeli beslenmenin, yeterli miktarda su içmeye özen gösterilmesinin, doktor önerisi ile vitamin almanın, bağışıklık sistemini güçlendirmenin hastalığı çabuk atlatmaya katkı sağlayacağına dikkat çekti.