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Okullar açıldı mı? Okullar ne zaman açılacak?

Merkez üssü Kahramanmaraş ve çevre illerde meydana gelen deprem felaketinin ardından okullarda eğitim öğretime 20 Şubata kadar ara verilmişti. Okullarda verilen aranın ardından öğrenci ve veliler ikinci dönemin başlayıp başlamadığını merak ediyor. Peki, okullar açıldı mı? Okullar ne zaman açılacak?

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 12:31
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Okullar açıldı mı? Okullar ne zaman açılacak?

Okullar açıldı mı? Okullar ne zaman açılacak?
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Kahramanmaraş ve çevre illerde meydana gelen depremlerin ardından eğitim ve öğretime ara verilerek ikinci dönem okulların açılma tarihi ertelenmişti. Peki, okullar açıldı mı? Okullar ne zaman açılacak?

2022-2023 eğitim öğretim yılı ilk döneminin sona ermesinin ardından yarıyıl tatili 6 Şubatta sona ermesi planlanıyordu. Fakat Kahramanmaraş ve çevre illerde 7,7’lik ve 7,6’lık yaşanan deprem felaketinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı 6 Şubatta açılması planlanan ikinci dönemin ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

OKULLAR AÇILDI MI?

71 ilde, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler 20 Şubat Pazartesi yani bugün ders başı yaptı.

Depremden etkilenen illerdeki eğitim-öğretime de yardım ve barınma ihtiyacına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi ve hasar tespit çalışmalarının şubat ayı sonuna kadar tamamlanmasının beklenmesi nedeniyle 1 Mart itibarıyla başlatılması için planlama yapılıyor.

Bu illerde yapılan tespitler sonucunda, uygun görülen okullarda, il, ilçe ve okul temelli verilecek kararlara göre eğitim öğretim faaliyetlerine başlanacak. Bu doğrultuda ilgili valiliklerce gerekli tedbirler alındı.

Afet bölgesinde öğrenim gören öğrenciler, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde devamsızlıkla ilgili hükümlerden muaf tutulacak. Ayrıca depremin yaşandığı 10 ilden diğer illere nakil olan öğrencilerin de devamsızlıkla ilgili hükümlerden muaf tutulacağı bildirildi.

Bakanlık ayrıca deprem nedeniyle Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilen illerdeki ortaokul ve lise kademelerindeki öğrencilerin istemeleri halinde, ülke genelindeki okul pansiyonlarına doğrudan parasız yatılı olarak yerleştirilebileceğini açıkladı.

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