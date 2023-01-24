Okulların ilk dönemi 20 Ocak Cuma karne günüyle bitmiş oldu. Yaklaşık 15 günlük bir ara verecek öğrenciler şubat ayında 2. döneme başlayacak. Peki, Okullar ne zaman açılıyor? 2. dönem ne zaman başlayacak?

20 Ocak Cuma günü okullar yarıyıl tatiline girdiler. Karne alan öğrenciler 2. Dönem başlangıcının ne zaman olacağını, okulların ne zaman açılacağını araştırıyor. Peki, Okullar ne zaman açılıyor? 2. dönem ne zaman başlayacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2022-2023 iş takvimiyle birlikte okullarda tatil takvimi belli oldu. Buna göre; 20 Ocak 2023 günü kapanan okullar 6 Şubat 2023 tarihinde yeniden açılacak ve okullarda 2. dönem başlayacak.

2. DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu. Buna göre; ikinci dönem, 06 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecek.