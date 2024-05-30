OKX TR ve Sui Network’ten stratejik işbirliği

Kripto para ve Web3 ekosistemi paydaşlarının, bu teknolojilerin daha geniş kitlelerce benimsenmesine ilişkin attıkları ortak adımlara bir yenisi eklendi. 24 Mayıs Cuma günü İstnabul’da düzenlenen Sui Connect etkinliğinde Türkiye’deki kripto ekosistemi geniş bir katılımla bir araya geldi. Etkinlikte ortak panelde yer alan Sui Vakfı Genel Müdürü Greg Siourounis ve OKX TR Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çamır Türkiye’ye özel bir stratejik işbirliğini duyurdu. OKX TR, işbirliği kapsamında kullanıcılarını Sui blokzincirinin öne çıkan yönleriyle tanıştırmak için yalnızca Türkiye kullanıcılarına özel bir Öğren ve Kazan etkinliği başlatacağını da duyurdu.

Türk yatırımcılara özel ürünleri ve 7/24 Türkçe desteğiyle Türkiye lansmanını 2024’ün başlarında gerçekleştiren dünyanın işlem hacmi bakımından en büyük ikinci borsası OKX, saniyede 297 bin işleme aracılık edebilen dünyanın en hızlı blokzinciri Sui ile stratejik işbirliği yaptı.

İşbirliği ile Türk kullanıcıların Sui ekosistemine erişmeleri için birincil güvenilir platformlardan biri haline gelen OKX TR, Web3’ün avantajlarını Web3 kolaylığıyla sunan Sui blokzincirinin Türkiye’deki benimsenmesine de katkıda bulunacak.

“KULLANICILARI GÜÇLENDİRME ÇABAMIZIN BİR PARÇASI”

Aralık 2023'te USDC cinsinden 100 milyon doları aşarak dünya çapında en iyi DeFi protokolleri arasındaki konumunu sağlamlaştıran ve Nisan 2024 itibarıyla toplam kilitli değerini 710 milyon doların üzerine taşıyan Sui’nin Türkiye’deki kripto topluluğunu önemsediğini dile getiren Sui Vakfı Genel Müdürü Greg Siourounis, “Sui Network olarak blokzinciri bilgisini ve benimsenmesini geliştirmek için Türkiye’nin lider kripto para borsaları arasına adını çok kısa sürede yazdıran OKX TR ile ortaklık kurmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Bu işbirliği, Türkiye’deki bireyleri hızla gelişen Sui teknolojisine erken katılabilmeleri için ihtiyaç duydukları bilgi birikimiyle güçlendirme çabasının önemli bir parçası” dedi.

“KULLANICILARIMIZ EN HIZLI BÜYÜYEN EKOSİSTEMLERDEN BİRİYLE ETKİLEŞİM KURABİLECEK"

OKX TR'nin Türkiye'de kendi teknolojisine ve kullanıcısına yatırım yapan, küreselde sunduğu ürünlerin yanı sıra yerel ürünler ve iş ortaklıkları geliştirmek için özel bir çaba sarf eden bir teknoloji şirketi olduğunu vurgulayan OKX TR Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çamır, değerlendirmelerini şu ifadelerle paylaştı: “Hem blokzinciri teknolojisine hem de Sui blokzincirine dair farkındalık kazandıracak ve adaptasyonu hızlandıracak bu stratejik işbriliğine Sui ile birlikte imza atmaktan heyecan duyuyoruz. Türkiye’deki piyasa katılımcılarının küresel blok zinciri ağları içinde en hızlı büyüyenlerden biri olan Sui ile etkileşim kurmasına zemin hazırlayacağız. Hep birlikte, daha fazla insanın finansın geleceğine katılmasını sağlayarak blokzinciri teknolojisini daha erişilebilir ve anlaşılır hale getirmeye kararlıyız. Bu ortaklık, Türkiye’deki kullanıcılar için blokzinciri adaptasyonunun büyümesini desteklemeyi amaçlayan uzun vadeli işbirliğinin sadece başlangıcı ve OKX TR olarak Türkiye’de yenilikçiliği teşvik etme konusundaki kararlılığımızı vurguluyor.”