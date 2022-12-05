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Basketbol Süper Lig'inde olaylı maç

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor maçında olaylar çıktı.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 22:12
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Olaylı maç. Basketbol Süper Lig'inde ortalık karıştı

Basketbol Süper Lig'inde olaylı maç
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında oynanan Aliağa Petkimspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor müsabakasının son dakikasında tribünde olaylar çıktı.

ENKA Spor Salonu'ndaki müsabakanın bitimine 50 saniye kala alınan mola sırasında Manisa Büyükşehir Belediyesporlu oyuncuların ailelerinin bulunduğu bölümle Aliağa Petkimspor tribünleri arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Bu sırada bazı Manisa Büyükşehir Belediyesporlu oyuncular da tribüne çıktı.

Polis ekiplerinin Manisa Büyükşehir Belediyespor tribünlerinden bir kişiyi dışarı çıkarmasının ardından maça seyircisiz devam edilmesi kararı verildi.

Taraftarların salon dışına çıkarılmasının ardından maça devam edildi.

Mücadeleyi konuk Manisa Büyükşehir Belediyespor 90-84 kazandı.

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