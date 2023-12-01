Öldüğünü zannedip morga koydular. Ölü ilan edilen kadın canlı çıktı

Mynet'in haberine göre; Brezilya'daki Sao Jose Bölge Hastanesinde 90 yaşındaki Norma Silveira da Silva'nın 25 Kasım Cumartesi günü yerel saatle 23.40 civarında öldüğü açıklandı.

Morga gönderilen kadının ölüm raporundan saatler sonra bile vücudunun sıcak olduğu ve nefes aldığı fark edildi.

YNİDEN ÖLDÜ

Norma'nın hâlâ hayatta olduğunun fark edilmesinden sonra yaşlı kadın hastanede yeniden tedavi altına alındı. Tüm tedavi yöntemlerine rağmen bir gün sonra 27 Kasım'ın erken saatlerinde Norma vefat etti. O gün cenazesi yakıldı.

İKİ KERE ÖLÜM BELGESİ VERİLDİ

Norma için ailesine iki ölüm belgesi verildi. Yanlışlıkla yayınlanan ilk raporda enfeksiyondan öldüğü yazıyordu. Yerel basında çıkan haberlere göre, hastane yetkilileri, Brezilya Tıbbi Etik Komitesi ve Ölüm Komisyonu, kadının hayatta olmasına rağmen nasıl morga gönderildiğini araştırıyor.

"BOĞULARAK ÖLECEKTİ"

Norma'nın ceset torbasında bulunduğu anı anlatan kadın, "Torbayı açtığında çok zayıf nefes alıyordu. Bilinci yerinde olmadığı için yardım isteyemedi, nefes almaya çalıştı ama başaramadı. Yani, gece 23.40'tan diğer gece 1.30'a kadar çantanın içinde neredeyse boğularak ölüyordu" dedi.