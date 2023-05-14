Öldürülen teröristin yerine oy kullanırken yakalandı

Siirt Valiliği tarafından yapılan açıklamada, güvenlik güçleriyle çatışmada öldürülen PKK'lı terörist Ravşan Aşkara'nın yerine oy kullanmaya çalışan Z.Ç.'nin yakalandığı belirtildi.

Öldürülen teröristin yerine oy kullanırken yakalandı

Z.Ç.'nin Ravşan Aşkara'nın kardeşinin eşi olduğu ve hem kendi adına hem de bölücü terör örgütü mensubu adına oy kullanmaya çalıştığı tespit edildiği ifade edildi.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda Z.Ç. hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi' kapsamında, kent genelinde alınan güvenlik önlemleri doğrultusunda Afetevleri Mahallesi 1882 Sokak'ta Şehit Öğretmen İsmail Çelik Ortaokulu'nda oy kullanma işlemleri sırasında, Ravşan Aşkara'ya ait kimlikle oy kullanmaya gelen ve durumundan şüphelenilen kişi hakkında araştırma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Ravşan Aşkara isimli şahsın 2014 yılında Siirt ilinden PKK/KCK silahlı terör örgütüne katılım sağladığı, Sema Koçer kod adını kullandığı, 30/03/2020 günü Ağrı ili Doğubayazıt ilçesi Gürpınar Sınır Kapısı'na yönelik silahlı saldırı eyleminde güvenlik güçleri ile girmiş olduğu çatışmada ölü olarak ele geçirildiği, 03/04/2020 günü cesedinin ailesine teslim edildiği ve ilimiz Zeyve Mezarlığı'na defnedildiği anlaşılmış, terör örgütü mensubuna ait kimlikle oy kullanmaya gelen şahısla ilgili yapılan çalışmalarda; Ravşan Aşkara isimli örgüt mensubunun kardeşinin eşi olan Z.Ç. isimli şahıs olduğu, bahse konu şahsın hem kendi adına hem bölücü terör örgütü mensubu adına oy kullanmaya çalıştığı tespit edilmiş olup, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır" denildi.

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