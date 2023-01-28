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Kendi cenazesinde ortaya çıktı

Brezilya'da bir kişi, cenazesine kimlerin katılacağını görmek amacıyla kendisi için sahte bir cenaze töreni düzenledi. Törende bir anda ortaya çıkan ve kalabalığa şaka yaptığını anlatmaya çalışan adamın yakınları sinir krizi geçirdi.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 16:36
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Ölen adam kendi cenazesinde ortaya çıktı

Kendi cenazesinde ortaya çıktı
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Haberlercom'da yer alan bilgilere göre, birçok kişi kendi cenazesinin nasıl olacağını merak eder ama Brezilya'da bir kişi, bu konuda merak etmekten fazlasını yaptı. 

60 yaşındaki Baltazar Lemos, ölümünün ardından cenazesine hangi akrabalarının ve dostlarının katılacağını görmek üzere akıllara durgunluk veren bir yöntem buldu.

ÖLÜM İLANINI YAYINLADI

Kendisi de bir cenaze organizatörü olan adam, ölümünün ardından yakınlarının tepkisini görmek için öldüğü yalanını uydurarak kendi cenaze törenini düzenlendi. 

Organizasyonunu üstlendiği bazı cenazelere sadece 2 kişinin katıldığını görünce çok üzüldüğünü ve kendi cenazesinin durumunu öğrenmek için bu adımı attığını anlatan Brezilyalı adam, Facebook'ta neşeli bir fotoğrafının bulunduğu ölüm ilanını yayınladı.

İLANI GÖRÜNCE ŞOKE OLDULAR

Lemos'un hasta olduğu konusunda bir bilgisi bulunmayan ailesi, ilanı görünce şoke oldu. Yeğeni hastaneye giderek adamın neden öldüğünü anlamaya çalıştı ama hastane kayıtlarında Lemos'a ait bir bilgiye rastlanmadı.

KENDİ SESİYLE HAYATINI ANLATTI

Ailesi ve tekerlekli sandalyede yaşayan yaşlı annesi ölüm haberiyle yıkılırken, Lemos'un memleketi Curitiba'da bir şapelde düzenlenen cenazede inanılmaz anlar yaşandı. Tören Lemos'un kendi hayatını anlatmasıyla başladı, adamın sesini ölümünden önce kaydettiğini sanan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

BİR ANDA ORTAYA ÇIKTI

Daha sonra kapıdan bir anda Lemos'un çıkmasıyla şapeldeki kalabalık büyük şok yaşadı. Olaylar Lemos'un istediği gibi gelişmedi, şapelde yas bir anda öfkeye dönüştü ve adamın yakınları sinir krizi geçirdi. Brezilyalı adamı zalimlikle suçlayan yaşlı annesi ve akrabaları sinir krizi geçirirken Lemos "Kimseyi üzmek istemedim" diyerek kendini savundu.

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