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Dirilen adam cehennemde yaşadıklarını anlattı

Kalp krizi geçirip öldüğünü ve daha sonra cehenneme gittiğini iddia eden Gerald Johnson, adlı adam, "Orada gördüğüm bazı insanlar yanmışlardı. Boyunlarında zincir vardı. Ayrıca acı bir şarkı dolaşıyordu, kulağıma geldi" dedi.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 17:13
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ABD'de dirilen Gerald Johnson cehennemde yaşadıklarını anlattı. Yanmışlardı boyunlarında zincir vardı

Dirilen adam cehennemde yaşadıklarını anlattı
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Haberlercom'da yer alan bilgilere göre, Gerald Johnson adlı adam, çektiği bir videoda başına gelen ilginç olayları anlattı. 2016 yılında kalp krizi geçirdiğini ve sonrasında cehenneme gittiğini iddia eden Johnson, kendisini aşırı kötü hissettiğini ve korkunç bir deneyim yaşadığını ifade etti.

Olayın ardından bir daha kendisine gelemediğini belirten Johnson, "Kesinlikle cehennemi gördüm. İnanmayacaksınız ama ben oradaydım. Sandığınızdan daha kötü bir yer, düşmanıma bile tavsiye etmiyorum" ifadelerini kullandı.

İnsanlara da bir uyarısı olduğunu aktaran Johnson, "Orayı görseydiniz siz de gitmek istemezdiniz. Dünyada olduğunuz süre zarfında bol bol iyilik yapın" dedi.

Yaşadıklarını anlatmakta zorluk geçtiğini dile getiren Johnson şöyle devam etti: "Orada gördüğüm bazı insanlar yanmışlardı. Boyunlarında zincir vardı ve karanlık bir cisim tarafında tutuluyorlardı. Ayrıca acı bir şarkı dolaşıyordu, kulağıma geldi."

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Tarık Timur
22.12.2022 17:17
Bunlar palavra. Tüm gerçekler ve doğrular, yüce Kuran'ın ÖZÜ olan Ahzab suresinin 37. 50. ve 51 ayetlerinde. Yüce kuran Okunmalı. Kuran engellenemez.  
 
Panzer
22.12.2022 17:16
Kalp krizi geçirdiğinde alkollüydün galiba!!  
 
yurdanur canbaş
22.12.2022 17:15
hadi be.  
 
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