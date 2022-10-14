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  • Ölüp dirilen adam öteki tarafta ilk neyle karşılaştığını söyledi. Duyanların tüyleri diken diken oldu

Ölüp dirilen adam öteki tarafta ilk neyle karşılaştığını söyledi. Duyanların tüyleri diken diken oldu

Ölüp yeniden dünyaya geldiğini iddia eden Phil Roiz adlı adamın sözleri kan dondurdu. Phil Roiz bilincinin kapanmasının ardından ölülerin olduğu bir sıraya girdiğini ancak iki kişinin kendisini dünyaya gönderdiğini iddia etti. 

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 08:50
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Ölüp dirilen adam öteki tarafta ilk neyle karşılaştığını söyledi. Duyanların tüyleri diken diken oldu

Ölüp dirilen adam öteki tarafta ilk neyle karşılaştığını söyledi. Duyanların tüyleri diken diken oldu
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Ölümden sonra yaşam, insanlar tarafından çok merak ediliyor. Öldüğünü iddia eden insanların deneyimleri de hem bilim camiası hem de kamuoyu tarafından ilgiyle dinleniyor.

BANYODA DÜŞÜP KAFASINI VURDU

Banyoda düştükten sonra kaldırıldığı hastanede yeniden hayata döndürülen Phil Roiz, ölmesinin ardından öteki taraf olarak adlandırılan bölgede kendisini bekleyen ilk şeyler hakkında konuştu.

"BENİ SIRAYA SOKTULAR"

Kendisini sıraya soktuklarını belirten Phil Roiz, "Beni ölülerin olduğu bir sıraya soktular. İki gizemli varlık tarafından çok renkli bir tünelden götürüldüm bu sıraya. Daha sonra ise benim vaktim olmadığımı söyleyip dünyaya geri gönderdiler" ifadelerini kullandı.

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Şair
14.10.2022 09:50
Hey adamım senin yapacak bir çok işin var en iyisi geri gönderelim 🙄  
 
erdinç
14.10.2022 09:48
kaynak yapamadın mı ? sıranın en başına geçseydin. boş işler.  
 
ayıp
14.10.2022 09:37
yoksa, bir arkadaşa bakıp çıkacam mı dedin?  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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