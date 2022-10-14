Ölüp dirilen adam öteki tarafta ilk neyle karşılaştığını söyledi. Duyanların tüyleri diken diken oldu

Ölümden sonra yaşam, insanlar tarafından çok merak ediliyor. Öldüğünü iddia eden insanların deneyimleri de hem bilim camiası hem de kamuoyu tarafından ilgiyle dinleniyor.

BANYODA DÜŞÜP KAFASINI VURDU

Banyoda düştükten sonra kaldırıldığı hastanede yeniden hayata döndürülen Phil Roiz, ölmesinin ardından öteki taraf olarak adlandırılan bölgede kendisini bekleyen ilk şeyler hakkında konuştu.

"BENİ SIRAYA SOKTULAR"

Kendisini sıraya soktuklarını belirten Phil Roiz, "Beni ölülerin olduğu bir sıraya soktular. İki gizemli varlık tarafından çok renkli bir tünelden götürüldüm bu sıraya. Daha sonra ise benim vaktim olmadığımı söyleyip dünyaya geri gönderdiler" ifadelerini kullandı.