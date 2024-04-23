Ölen borçlusunun mezarını açıp ateşe verdi. O anları sosyal medyadan canlı yayınladı

Aksaray’da 8 gün önce tüfekle vurulmuş halde bulunan Abdullah Köse'nin intihar ettiği tespit edildi.

Hayatına son veren 40 yaşındaki adama yaklaşık 400 bin lira borç veren Aladdin Y., parasını alamayınca 20 Nisan tarihi akşam saatlerinde Abdullah Köse'nin mezarı başına gitti.

SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYINLADI

Köse’nin, Ervah Kabristanlığı’nda yer alan mezarı başında önce kabristanla konuşmaya başlayan Aladdin Y., bir süre sonra ise çılgına dönerek merhum borçlusuna küfürler yağdırdı.

Aladdin Y., sosyal medyadan açtığı canlı yayında Köse’nin mezarını kısmen açarak, “Kaçmak öyle kolay değil, seni toprağın altında yakacağım” dedi. Daha sonra ise Aladdin Y., yanıcı bir madde dökerek mezarı ateşe verdi.

Yanan mezarı bir yandan açmaya devam eden Alaaddin Y., merhuma yönelik hakaretlerini de sürdürdü.

Aladdin Y., “Evet Apo, döndük dolaştık geldik bak. Kaçmak öyle kolay veya basit değil kardeş. Nereye kaçıyorsun sen? Ezanlar şahit olsun, benim paramı öyle yiyip gidemezsin, eyvallah çekemem. Çoluğumun çocuğumun rızkını sen ye diye vermedim” dedi.

“YAKACAĞIM SENİ, CESEDİNİ TOPRAĞIN ALTINDA KOYMAM APO”

Aladdin Y.’nin sosyal medyadan açtığı yayında şu sözleri kullandığı görüldü:

“Bugün 4. ayın 20’si. Bugün bana ödeme günündü. Bana ödemeyi yapmak yerine ölmeyi seçtin. Belki doğruyu buldun kendince. Ama Kuran hakkı için seni toprağın altında yatırmam, 3-4-5-2-0 bitti. Şansınız bitti Apo. Bu kalleşliği bana yapmasaydın iyiydi, ama Allah şahidim olsun ki vicdanım rahat. Çünkü bana bu kalleşliği yapmasaydın iyiydi. Ben ticaret yaptım. Senden zorla para istemedim, zorla para vermedim, sen geldin beni kandırdın. Niye? Ticaret yapacağız diye beni kandırdın. Yakacağım dedim seni Apo, yakarım. Sen benim hakkımı yedin, kalleşlikle yedin. Ama şu bir gerçek ki ben kimsede hakkımı bırakmam. Dirin olsaydı dirinden alacaktım bunu. Kimsede hakkımı bırakmadım. Yakarım dediysem yakarım. Seni yakacağım oğlum bak. Kalleş Apo, namussuz Apo, onursuz Apo. Keşke bu kalleşliği yapmasaydın da, ticaret yapıyoruz diye beni oyalamasaydın. Sana yedirmem dedim Apo, çoluğumun çocuğumun rızkını yedirmem Apo, yedirmem oğlum. Senden eğer ki imza almadıysam senin adamlığına güvendiğim için almadım. Arkadaşlığına, dostluğuna güvenip almadım. Ama bu kalleşliğin aklımın ucundan geçmedi Apo. Çıkmazdaydın madem beni neden kandırdın oğlum ticaret yapıyoruz mahiyetinde. Bu kalleşliği bana neden mubah gördün Apo. Kalleş Apo, hain Apo, benim hakkımı niye yedin Apo. Senin o cesedini ben orada bırakmam Apo. Yakacağım seni. Cesedini toprağın altında koymam Apo”

GÖZALTINA ALINAN ŞAHIS SERBEST BIRAKILDI

Canlı yayını gören ölen Abdullah Köse’nin yakınlarının durumu bildirmesi üzerine kısa sürede olay yerine giden polis ekipleri Aladdin Y.’yi güçlükle gözaltına aldı.Yanan mezar da yine polis ekipleri tarafından söndürüldü.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen Aladdin Y., “Adli kontrol şartıyla” serbest bırakıldı.