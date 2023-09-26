Olimpiyat Stadı'nın zemini yeşile boyanınca Torreira yemyeşil oldu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in erteleme maçında İstanbulspor ile karşılaştı.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede bozuk olan saha zemininin iyi gözükmesi için yeşile boyandığı ortaya çıktı.

Maça beyaz forma ile çıkan Galatasaraylı futbolcuların elleri ve formaları yeşile büründü.

TORREIRA YEMYEŞİL OLDU

Yayıncı kuruluşun ekrana getirdiği görüntülerde Galatasaraylı Torreira'nın sarı saçlarının yeşil olması taraftarlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Bu görüntüler sosyal medyada gündem oldu

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ OYNANMIŞTI

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 10 Haziran 2023 tarihinde Şampiyonlar Ligi finali oynanmış, bu maç için aylarca zemin iyileştirme çalışmaları yapılmış ve karşılaşmada çok iyi bir zeminde oynanmıştı.

GALATASARAY PAYLAŞIM YAPTI

Yaşanan bu olay sonrası Galatasaray, sosyal medya hesabından, ”On a small note, we’re not wearing green jerseys today (Küçük bir not olarak, bugün yeşil forma giymiyoruz)” paylaşımı yaptı.