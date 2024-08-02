Olimpiyatlardaki skandal kararın perde arkasını açıkladı

Paris Olimpiyat Oyunları’nda kadınlar boksta “erkek mi, kadın mı?” tartışmaları, dahası IBA ve Türkiye Boks Federasyonu’nun bu konuda yaptıkları itiraz ya da başvuru IOC, yani Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nde tarafından kabul görmedi…

Başka bir deyişle de IOC bu başvuruyu reddetti…

Cezayir’in 66 kiloda mücadele eden kadın! boksörü Imane Khelif İtalyan Carini ile eşleşti…

İtalyan boksör aldığı sert darbelerden sonra birinci raundun başlarında beyaz bayrağı çekti ve karşılaşmaya bu şartlarda devam edemeyeceğini açıkladı…

Cezayirli boksörün erkek, yani Mike Tyson gibi sert vurduğunun altını çizen Carini, “boks hayatım boyunca bu kadar sert yumruk yemedim” demesi boşuna değil…

Nasıl darbeler aldı ki, kendisini köşeye zor attı…

Cezayirli boksör ilk bakışta hissedilir bir şekilde erkek görünümlü!

Her ne kadar “ben kadınım” dese de, görüntü olarak erkeği andırıyor…

Dışarıdan bakıldığı zaman kimse Cezayirli sporcuya “kadın” diyemez…

Ancak, şöyle de bir gerçek var; Cezayirli bütün uluslararası müsabakalara katılmış ve derece almış…

2023 Yeni Delhi hariç…

2022 yılında İstanbul’da yapılan dünya kadınlar boks şampiyonasında Busenaz Sürmeli’nin şampiyon olduğu 66 kiloda, Cezayirli Imane’de üçüncü oldu…

Şimdi soru şu; Uluslararası Boks Birliği (IBA), o zaman neden bu sporcuya yarışma izni verdi?

Madem bu sporcunun böyle bir durumu var, o zaman bütün yarışmalardan men edilemez miydi?

Edilmiş tabii ki…

24 Mart 2023 tarihinde Yeni Delhi’de düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası’ndan hem Cezayirli Imane Khelif’i hem de Tayvanlı Lin Yu-Ting’i diskalifiye etmiş…

Bunu da anlamak mümkün değil…

2022 İstanbul’da izin veriyorsun, bir sene sonraki dünya şampiyonasında, yani Yeni Delhi’de yarıştırmıyorsun!

Bu bir çelişki değil mi?

Cezayirli sporcunun içerisinde bulunduğu bu karmaşık durum, Busenaz Sürmeli’nin yarın karşı karşıya geleceği Taylandlı sporcu için de yazılıp çiziliyor!

Ne kadar doğru, ne kadar yanlış, bilemiyorum…

Burada bir sıkıntı var, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), resmen ölü taklidi yapıyor…

Kendilerince de bir sürü laf salatası yaparak, dünyanın her tarafında tartışılan sporcunun yanında olmaya özen gösteriyor…

Ve en önemlisi de, Uluslararası Boks Birliği (IBA) ile Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) arasındaki sürtüşmenin dünya boksuna kötü yansımasıdır…

Esas mesele sporcuların erkek ya da kadın olduğu meselesi değil, bana göre IOC ile IBA’nın sürtüşmesinden başka bir şey değil…

Birisinin “ak” dediğine, diğeri “kara” diyor, olan da boksa oluyor ve bunun sonucunda da boks branşının olimpiyatlardan çıkarılması konusu sıcaklığını koruyor.

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Gelelim Busenaz Sürmeneli’ye…

Önce Taylandlı boksörü, sonra da “karışık” olduğu iddia edilen Cezayirli Imane’yi bir güzel döver ve finali görür…

Sürmeneli’nin Cezayirli ile oynama ihtimali sporcumuzu değil, ama TBF başkanını oldukça tırsıtmış…

Niye ki?

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ESRA YILDIZ KAHRAMAN ÇEYREK FİNALDE

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar boksta 57 kiloda mücadele eden Esra Yıldız Kahraman, Tunuslu Khouloud Hlimi’yi 5-0’lık net bir skorla yenerek çeyrek finale yükselmeyi başardı…

Karşılaşmanın ilk raundunda net yumruklar vuran Esra, Tunuslu boksörü dağıttı…

Dövüşken bir boksör olan Tunuslu, ikinci raunt da Esra’nın üzerine geldikçe, aldığı yumruklarla ringde dengesiz hareketler yapmaya başladı…

Karşılaşmanın üçüncü raunda da uzak dövüşü tercih eden Esra Yıldız Kahraman, Busenaz Sürmeneli ile Buse Naz Çakıroğlu’ndan sonra çeyrek finali gören sporcumuz oldu.